В Одессе 10-летняя девочка провалилась под тротуарную плитку: спасатели успели вовремя. Фото и видео

В Одессе обычная тротуарная дорожка обвалилась под ногами 10-летнего ребенка. Девочка упала вниз в четырехметровую яму и чудом уцелела.

Об этом инциденте, который произошел во вторник, 12 мая, сообщила пресс-служба ГСЧС. Спасатели безопасно подняли потерпевшую на поверхность; ребенка после этого осмотрели медики. "Его жизни ничего не угрожает", – заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Что известно о ЧП

Форс-мажор произошел на улице Ицхака Рабина возле дома №19, передает издание "Думская". Девочка шла по улице, несла в руках пакет, когда внезапно полетела вниз.

Прохожие бросились ей на помощь. "Однако самостоятельно достать девочку было слишком рискованно: существовала угроза повторного обвала, который мог просто засыпать ребенка", – отметили спасатели.

Очевидцы оставались на безопасном расстоянии и разговаривали с девочкой, чтобы она не паниковала. Сотрудники ГСЧС спустили вниз лестницу и уже через пять минут после начала операции подняли ребенка и его вещи на поверхность.

"Все это время на связи с дочерью был отец, который позже, не сдерживая эмоций, поблагодарил чрезвычайников за спасение", – сообщили в ГСЧС.

"Думская" процитировала одного из спасателей: "Там четыре метра высоты и восемь метров в ширину, там целая комната. Там не было никакой дыры, асфальт просто исчез у нее из-под ног. К счастью, она падала спиной, а не головой вниз, и приземлилась на пятую точку. Благодаря этому и уцелела".

Почему произошел обвал

Тротуар упал вниз под ногами ребенка над железобетонным канализационным коллектором, заявили в "Инфоксводоканале".

Техническая проверка предварительно установила, что из-за "агрессивной коррозии бетона" разрушился свод коллектора.

"Под действием интенсивных осадков и дождей это привело к ускоренному вымыванию грунта и образованию скрытой пустоты непосредственно под тротуарным покрытием", – говорится в сообщении компании. Место происшествия оградили, пока специалисты предприятия готовятся к экстренному ремонту.

