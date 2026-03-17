Шон Пенн получил 'сокровище' от украинцев вместо статуэтки 'Оскара': какой подарок сделали актеру. Видео

Голливудский актер Шон Пенн четко продемонстрировал, что поддерживает Украину не только на словах, ведь 16 апреля прибыл в Киев, отказавшись лично получить "Оскар 2026" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Битва за битвой". Украинцы отблагодарили звезду за непоколебимую позицию, вручив вместо знаменитой золотой фигурки знаковый подарок – статуэтку, изготовленную из стали вагона "Укрзалізниці", поврежденного в результате российского обстрела.

Этот презент стал таким-себе аналогом "Оскара", ведь напоминает образ рыцаря с мечом, как и оригинальный приз. Видео с своеобразной "церемонии награждения" появилось на официальной Instagram-странице "Укрзалізниці".

"Вот что означает ваше присутствие здесь. Вы пропускаете церемонию вручения "Оскар", к тому же, подарили последнюю статуэтку президенту. Поэтому мы сделали эту награду из вагона, поврежденного россиянами. Вы говорили, что металл уцелел, поэтому мы выгравировали здесь несколько слов, которые имеют для нас важное значение", – сказал председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский перед тем, как вручить презент актеру.

На ролике можно заметить, что как только Шон Пенн увидел подарок, не смог сдержать широкую улыбку. Он искренне поблагодарил за такую награду со словами: "Это все – настоящее сокровище. Спасибо".

В своих соцсетях Перцовский показал украинский аналог "Оскара" поближе, что позволило рассмотреть ту самую символическую надпись. На статуэтке выгравировано: "Эта сталь когда-то вывезла миллионы людей подальше от войны. Потом прилетела российская ракета. Мы не переплавили ее на оружие, а перековали в знак благодарности вам. За ваш талант, за ваше мужество стоять на стороне Украины".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Шон Пенн лично обратился к бойцам 157-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Актер записал ролик, где поблагодарил защитников за мужественную борьбу не только за Родину, но и весь мир. Кроме того, он признался, что чувствует стыд за свой американский паспорт, ведь убежден, что власти страны делают недостаточно для поддержки украинского народа

