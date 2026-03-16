Стало известно, почему друг Украины Шон Пенн не забрал свой 'Оскар 2026'

Американский актер Шон Пенн, который получил премию "Оскар 2026" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Битва за битвой", не присутствовал на церемонии награждения в Лос-Анджелесе. Вместо этого он отправился в Европу и планировал посетить Украину.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два информированных источника. По информации собеседников издания, по состоянию на конец прошлой недели актер покинул Штаты и намеревался приехать в Украину.

При этом они не уточнили, что именно Пенн планирует делать во время визита и какие именно места посетить. Представители друга Украины от комментариев отказались.

Во время церемонии статуэтку от его имени получил актер Киран Калкин, который вручал награду в этой категории. Он пошутил со сцены: "Шон Пенн не смог быть здесь в этот вечер, или не хотел, поэтому я приму награду от его имени".

Для 65-летнего актера эта победа стала третьей в карьере. Ранее он получал "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильмах "Таинственная река" в 2004-м и "Милк" в 2009-м. В целом это была его шестая номинация на награду Американской киноакадемии.

В фильме, ставшем лучшей лентой года, "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона Пенн сыграл роль радикального военного фанатика Стивена Локджо. За эту работу он также получил премию BAFTA и награду Гильдии киноактеров США.

Шон Пенн неоднократно посещал Украину после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. В первые дни полномасштабной войны он находился в Киеве, работая над документальным фильмом о президенте Владимире Зеленском, который впоследствии трансформировался в ленту о войне. Премьера фильма "Суперила" состоялась на Берлинском кинофестивале в 2023 году.

Во время визита в Киев в ноябре 2022 года Пенн передал Зеленскому одну из своих статуэток "Оскар". Он назвал ее символическим жестом и попросил вернуть награду после победы Украины. В ответ президент наградил актера орденом "За заслуги" III степени.

Кроме того, Пенн принял участие в съемках украинского киноальманаха "Война глазами животных" режиссера Мирослава Слабошпицкого. По словам продюсера ленты Олега Кохана, актер получил символический гонорар в размере одного доллара – в соответствии с правилами Гильдии киноактеров США.

Ранее OBOZ.UA писал, что Шон Пенн сделал татуировку в память об Украине. Звезда набил изображение трезубца на своем запястье.

