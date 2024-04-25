Сердючка обошла Руслану и Джамалу. 5 выступлений Украины на Евровидении, которые запомнились миру больше всего

Выступления украинцев на песенном конкурсе Евровидение часто становились культовыми, собирали десятки миллионов просмотров в соцсетях и приносили Украине победу. Однако интересно, что самыми известными украинскими перформансами становились те, что не дотянули до первого места.

По состоянию на начало 2024 года самой популярной песней украинцев на Евровидении остается "Dancing Lasha Tumbai" Андрея Данилко, выступавшего в амплуа Верки Сердючки. OBOZ.UA расскажет больше о выступлениях Украины, которые запомнились миру больше всего.

Верка Сердючка

Трек "Dancing Lasha Tumbai", рассоривший в свое время Данилко и российских артистов, стал одним из самых популярных за всю историю конкурса. На официальном канале Евровидения этот номер собрал 50 миллионов просмотров и вошел в топ-12 видео за все время.

Go_A

Хит "Shum" группы Go_Aпо состоянию на 24 апреля 2024 года собрал 31 млн 952 тысячи просмотров, что делает его легендарным в масштабных шоу Евровидение. Интересно, что со столь мощной конкурсной заявкой коллектив получил лишь 5 место в финале, но в 2023 году стал приглашенным гостем.

Kalush Orchestra

Победная композиция "Stefania" лишь чуть-чуть отстает от хита Go_A. Историческое выступление артистов, призвавших мир к спасению "Азовстали", собрало 32 миллиона просмотров на YouTube.

Джамала

Еще один культовый трек, принесший Украине победу в 2016 году, принадлежит Джамале. За почти 8 лет звезда собрала на официальном видео из финала более 31 миллиона просмотров, а ее голос до сих пор вызывает мурашки по телу возвращающихся к этой композиции слушателей.

Руслана

Закрывает пятерку лидеров еще одна победительница конкурса – Руслана – и ее танцевальный хит "Wild Dances", под который в 2004 году зажигала вся Европа. На официальном канале песня собрала уже более 28 миллионов просмотров.

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