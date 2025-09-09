Сенсационные обвинения и суд: почему соосновательница G.Bar Сабина Мусина оказалась в центре коррупционного скандала, а ее бывший стал мемом

На днях вокруг предпринимательницы Сабины Мусиной, которая является одной из основательниц сети салонов красоты G.Bar, разгорелся громкий скандал. Бывший муж бизнесвумен, блогер Андрей Трушковский, заявил, что она якобы начала развивать собственное дело благодаря средствам, украденным из государственного бюджета.

Такие обвинения в сторону экс-избранницы инвестор выдвинул в почти трехчасовом ролике, который опубликовал на личном YouTube-канале. Видео довольно быстро набрало огласку, а бизнесвумен заявила, что ее юристы уже готовят иск о защите чести и достоинства.

Почему возник коррупционный скандал

Стоит отметить, что Сабина Мусина родилась в армяно-еврейской семье в столице Азербайджана – Баку. Со временем она с матерью эмигрировала в Армению, а позже в Запорожье. В Украине Мусина получила два высших образования, а также определенный период работала помощницей областного прокурора Запорожья.

В 2015 году предпринимательница вместе с подругой Лерой Бородиной открыла салон красоты. Их дело начало процветать и сети G.Bar распространялась не только в Украине, а и за рубежом. Однако репутацию Сабины Мусиной решил несколько испортить Андрей Трушковский. По словам блогера, бывший муж бизнесвумен Константин Чередниченко выделил на развитие бизнеса 50 тысяч долларов, украденных с "Укроборонпромом".

"Ее муж воровал деньги у "Укроборонпрома", у пенсионеров, ВСУ, АТОшников, а потом GBar на эти деньги было построено. Все машины из салона: и первая, и вторая, путешествия, сумки элитные, все пластические операции – туда пошли эти деньги", – выдал инвестор, который сейчас живет за границей.

Заметим, что в 2024 году Высший антикоррупционный суд назначил 6 чиновникам от 7 до 8 лет лишения свободы за растрату 3,5 млн грн дочернего предприятия "Укроборонпрома". Среди фигурантов дела был и Константин Чередниченко. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Чередниченко скрывается за границей.

Реакция Сабины Мусиной

Бизнесвумен решила не замалчивать скандал и после появления ролика Трушковского довольно быстро вышла на связь. На странице в соцсети Threads предпринимательница сообщила, что все заявления блогера это клевета, а она не имеет никакого отношения к деньгам Чередниченко.

"Любые попытки связать мое имя, мой бизнес или мою команду с уголовным производством, открытым против него, являются манипуляцией и введением общества в заблуждение. Распространение ложной информации о моей якобы "причастности" к коррупционным действиям бывшего мужа не только подрывает мою деловую репутацию, но и наносит вред честным людям, которые работают со мной", – написала Мусина.

Как добавила бизнесвумен, за неподтвержденную ложь блогер должен нести ответственность. Она сообщила: "Мои юристы уже готовят иск, по которому мы будем требовать фактов. Пусть суд проанализирует "неоспоримые доказательства" и даст свою оценку".

Официальный комментарий G.Bar

Реакция компании на скандал появилась через неделю после его возникновения. На странице G.Bar в Instagram обнародовано сообщение, где указано, что дело было передано в руки компетентных органов.

"Мы как компания уже обратились к адвокатам, чтобы понять и спланировать наши дальнейшие шаги по защите нашей репутации, и будем продолжать работать со сложившейся ситуацией исключительно в правовом поле. Хотим добавить, что наш первый бьюти-корнер открылся в уже существующем и всем вам хорошо знакомом сервисе Oh My Look! Его Лера открыла в 2013 году и с него началась история развития сети G.Bar", – говорится в посте.

Андрей Трушковский стал мемом

Сенсационный "ролик-разоблачение" Сабины Мусиной имел непосредственный эффект на репутацию у блогера. Многие пользователи сети начали откровенно смеяться над Трушковским, ведь "раскрыть правду" о предпринимательнице он решил через четыре года после развода. Их брак длился с 2020-го по 2021-й.

Некоторые юзеры даже создавали пародии на ролик инвестора.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Сабина Мусина не впервые попадает в скандал. В 2022 году она опубликовала несколько гневный пост, где ответила на все "исправления" ее грамматических и лексических ошибок после перехода на украинский язык.

