УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Экс-руководителей предприятия "Укроборонпрома" приговорили к тюрьме за миллионные растраты: какие сроки получили

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,4 т.
Бывших руководителей предприятия 'Укроборонпрома' приговорили к тюрьме за миллионные растраты

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил 6 чиновникам от 7 до 8 лет лишения свободы за растрату 3,5 млн грн дочернего предприятия "Укроборонпрома". Еще одного фигуранта дела суд оправдал по обвинению в служебном подлоге и растрате имущества – но признал его виновным в служебной халатности. Ему назначили 2 года лишения свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

Видео дня

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). Название самого дочернего предприятия там не указали, однако по информации журналиста Олега Новикова, речь идет об "Укринмаше".

ВАКС назначил 6 чиновникам от 7 до 8 лет лишения свободы за растрату 3,5 млн грн дочернего предприятия "Укроборонпрома"

Также правоохранители не назвали имен фигурантов дела. Тем не менее, по словам Новикова:

  • Экс-замгендиректору "Укринмаша" Константину Чередниченко, которого "считают организатором схемы", назначили окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с запретом в течение 3 лет занимать определенные должности и конфискации 2/3 принадлежащего ему имущества.
  • Еще одному экс-гендиректору "Укринмаша" Владимиру Омельянчуку назначили наказание 7,5 лет лишения с запретом занимать должности в течение 3 лет с конфискацией 1/2 имущества.
  • Бывшему директору департамента "Укринмаша" Александру Дитковскому назначили наказание в 7 лет заключения с запретом в течение 3 лет занимать должности и конфискацией 1/3 имущества.
  • Экс-начальников отделов "Укринмаша" Дмитрия Лобашова и Игоря Яриновского приговорили к 7 годам лишения свободы с запретом в течение 2 лет занимать должности и конфискацию 1/4 имущества каждого.
  • Михаила Буянкова тоже признали виновным и назначили 8 лет лишения свободы с запрещением в течение 3 лет занимать определенные должности и конфискацией 2/3 всего принадлежащего ему имущества.
  • Оправдал же суд экс-гендиректора "Укринмаш" Сергея Слюсаренко.
Имена всех фигурантов дела

"Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС", – рассказали в САП.

Детали дела

Как напомнили в САП, в 2014-2016 годах руководители и должностные лица "Укринмаш" организовали безосновательное заключение соглашений по сопровождению внешнеэкономических контрактов. А также:

  • составление заведомо ложных актов выполненных работ;
  • последующее незаконное перечисление.

Совершили они это совместно с представителями иностранной компании, которая должна была обеспечить заключение внешнеэкономических соглашений и их выполнение.

"Как следствие, государственному предприятию причинен почти 3,5 млн грн ущерба. Именно столько средств было незаконно перечислено на выполнение вышеуказанных соглашений", – рассказали в САП.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Государственное бюро расследований сообщило о подозрении высокопоставленной чиновнице из Львовской МСЭК. Ее уличили в сокрытии от декларирования имущества на 6 млн грн. В частности, женщина оформила на родственников люксовые автомобили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!