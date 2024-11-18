Экс-руководителей предприятия "Укроборонпрома" приговорили к тюрьме за миллионные растраты: какие сроки получили

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил 6 чиновникам от 7 до 8 лет лишения свободы за растрату 3,5 млн грн дочернего предприятия "Укроборонпрома". Еще одного фигуранта дела суд оправдал по обвинению в служебном подлоге и растрате имущества – но признал его виновным в служебной халатности. Ему назначили 2 года лишения свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

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Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). Название самого дочернего предприятия там не указали, однако по информации журналиста Олега Новикова, речь идет об "Укринмаше".

Также правоохранители не назвали имен фигурантов дела. Тем не менее, по словам Новикова:

Экс-замгендиректору "Укринмаша" Константину Чередниченко, которого "считают организатором схемы", назначили окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с запретом в течение 3 лет занимать определенные должности и конфискации 2/3 принадлежащего ему имущества.

Еще одному экс-гендиректору "Укринмаша" Владимиру Омельянчуку назначили наказание 7,5 лет лишения с запретом занимать должности в течение 3 лет с конфискацией 1/2 имущества.

Бывшему директору департамента "Укринмаша" Александру Дитковскому назначили наказание в 7 лет заключения с запретом в течение 3 лет занимать должности и конфискацией 1/3 имущества.

Экс-начальников отделов "Укринмаша" Дмитрия Лобашова и Игоря Яриновского приговорили к 7 годам лишения свободы с запретом в течение 2 лет занимать должности и конфискацию 1/4 имущества каждого.

Михаила Буянкова тоже признали виновным и назначили 8 лет лишения свободы с запрещением в течение 3 лет занимать определенные должности и конфискацией 2/3 всего принадлежащего ему имущества.

Оправдал же суд экс-гендиректора "Укринмаш" Сергея Слюсаренко.

"Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС", – рассказали в САП.

Детали дела

Как напомнили в САП, в 2014-2016 годах руководители и должностные лица "Укринмаш" организовали безосновательное заключение соглашений по сопровождению внешнеэкономических контрактов. А также:

составление заведомо ложных актов выполненных работ;

последующее незаконное перечисление.

Совершили они это совместно с представителями иностранной компании, которая должна была обеспечить заключение внешнеэкономических соглашений и их выполнение.

"Как следствие, государственному предприятию причинен почти 3,5 млн грн ущерба. Именно столько средств было незаконно перечислено на выполнение вышеуказанных соглашений", – рассказали в САП.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Государственное бюро расследований сообщило о подозрении высокопоставленной чиновнице из Львовской МСЭК. Ее уличили в сокрытии от декларирования имущества на 6 млн грн. В частности, женщина оформила на родственников люксовые автомобили.

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