Секреты личной жизни Андрея Данилко: почему артист не женился, какую женщину он разыскивал 30 лет и что известно о 'тайных сыновьях' Сердючки

Андрей Данилко – человек-загадка, сумевшая с помощью юмора, грима и харизмы завоевать сердца миллионов, но при этом остаться почти неизвестным как личность. Он – создатель известнейшего сценического образа Украины – Верки Сердючки. Веселая, яркая, эксцентричная, она стала символом праздника и свободы еще с конца 90-х. Ее пение звучало на каждом телевизоре, ее фразы становились мемами еще до того, как это стало трендом.

Видео дня

Но пока вся страна хохотала по шуткам Сердючки, настоящий Андрей оставался в тени. Он не стремился к популярности как "он сам". Не давал громких комментариев о своей личной жизни. Избегал светских мероприятий и скандалов. Не был замечен в романах, не имел детей, не был женат. Такая позиция породила множество слухов – от гипотез о тайной любви до домыслов о вымышленных "сыновьях" Сердючки. OBOZ.UA расскажет, с кем ему приписывали романы и как личную жизнь комментирует сам певец.

В интервью "Фактам" Данилко раскрыл свое отношение к семейной жизни и признался, что никогда по-настоящему не стремился к семье. Еще с детства ему казалось, что некоторые вещи "просто не даются".

"Мне не дается жизнь семейная. Не потому, что я не хочу, а потому, что не получается. Якобы мне это не дано. Я раньше по этому поводу переживал, но теперь смирился", – поделился артист.

В свое время Данилко был поражен словами одного вожатого, который сказал ему: "Ты рожден для того, чтобы менять настроение". Эта фраза, хоть и казалась странной, впоследствии стала ключом к пониманию своей цели в жизни.

Он утверждает, что каждый человек имеет свое предназначение. 6 лет назад в интервью Дмитрию Гордону артист делился мыслями: "Мне кажется, у каждого человека какое-то свое предназначение. У кого-то пять детей, у кого-то ни одного".

Первая любовь на всю жизнь и поиски спустя три десятилетия

Одной из самых трогательных историй из жизни Андрея Данилко стал рассказ о первой любви – девушке по имени Валентина Васько. Они познакомились еще подростками в пионерском лагере "Маяк" в Полтавской области.

Для юного Данилко эти три недели стали судьбоносными – он по-настоящему влюбился. Впрочем, Валентина этого чувства не разделяла: "Это было детство. Чтобы мне это была первая любовь – нет. Мне это не была первая любовь. А так просто, в лагере знакомый, дружили и все".

Через 30 лет Данилко стал ее искать. У Валентины тогда уже была семья, дети, хозяйство и другие музыкальные вкусы. Она признавалась, что не является поклонницей Верки Сердючки. "Я не поклонник Верки Сердючки. Честно. Не большой, вообще. Я не понимаю, как может мужчина переодеться в женщину. Ну это не мое", – говорила Валентина.

Слухи и "бесконечные романы"

В течение карьеры Данилко не раз оказывался в центре внимания прессы из-за слухов о романах. Еще в школе он влюбился в одноклассницу Анну Сердюк – красавицу из богатой семьи, которая, по его словам, стала его музой. Артист пообещал, что сделает ее имя известным, и выполнил обещание: сценическая фамилия Сердючка – именно в ее честь.

Впоследствии журналисты писали о романе Данилко с актрисой Радмилой Щеголевой – именно она была молчаливой "Гелей" в популярном "СВ-шоу". Их часто видели вместе на гастролях и вне сцены. Когда Радмила исчезла с экранов, последовал слух о разрыве. Однако позже она заявила, что просто не захотела больше работать в том формате.

Другая "Геля" – Ольга Лицкевич – тоже вызвала интерес медиа. Ее даже называли "тайной женой" артиста. Но доказательств отношений никто так и не увидел ни общих снимков, ни официальных заявлений.

А вот самый крепкий "медийный брак" Данилко – это его сценический союз с Инной Белоконь, играющей "маму" Верки Сердючки. Их неоднократно видели в очень теплых отношениях: объятиях, шутливых поцелуях, общих выходах. Инна даже получала звонки с поздравлениями со "свадьбой", но со временем отрицала все.

"Тайные сыновья" Андрея Данилко

Хотя сам Андрей Данилко неоднократно заявлял, что не имеет детей, в желтой прессе из года в год всплывают сплетни о его вероятных "сыновьях". Так, журналисты якобы посетили село, где жила покойная мать артиста, и узнали от местных, что к ней часто приезжали внуки.

По слухам, сыновей зовут Миша и Ваня – в честь родных Данилко. Если эти ребята действительно существуют, сегодня они уже взрослые. Сам певец ни разу не прокомментировал эти новости, а близкие друзья уверяют: это выдумки.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко назвал одну вещь, остановившую его от переезда из Украины на пике карьеры. Он много лет назад задумывался об эмиграции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!