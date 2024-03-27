Забавная 'мама' Сердючки на сцене и красивая женщина за кулисами: почему Инна Билоконь не вышла замуж за Андрея Данилко и кто стал прототипом ее образа

Культовую Верку Сердючку обожают не только в Украине, но и далеко за ее пределами, однако эту эксцентричную даму с серебряной звездой на голове невозможно представить без ее неизменной компаньонки – "мамы" Инны Адольфовны. Будем откровенны, каждый украинец в свое время прошел через состояние легкого шока, когда впервые увидел Инну Белоконь в реальной жизни без грима. Красивая женщина, она могла бы быть женой Андрея Данилко, однако вместо этого стала его "мамой", а вместе с тем любимицей многомиллионной публики.

Сейчас Инна Белоконь готовится изменить статус мамы на статус бабушки, ведь ее реальная дочь Яна ждет своего первенца. OBOZ.UA тем временем предлагает узнать, как актриса без актерского образования стала самой известной "мамой" страны, что и кто вдохновил ее на создание легендарного образа, а также почему многолетняя дружба с Данилко так и не переросла в роман, слухи о котором ходят буквально со времен создания культового дуэта.

Родилась Инна (НЕ Адольфовна, а Викторовна) в Полтаве 10 октября. В прошлом году она отпраздновала юбилей – 55-летие. Впрочем, мало кто из поклонников дает знаменитости больше сорока. То ли сильный контраст с образом "мамы" Сердючки в белом платке играет роль, то ли действительно смех продлевает жизнь, и комедиантка благодаря этому очень хорошо сохранилась. Так или иначе, но каждое появление актрисы в соцсетях без грима провоцирует волну комплиментов в адрес ее красоты.

В юности Белоконь мечтала стать врачом. Если бы не три неудачных попытки поступить в медицинский университет, возможно, мы бы никогда и не увидеть на украинской сцене обаятельную "маму" Сердючки.

С Андреем Данилко Инна познакомилась в конце 80-х. Музыканту и пародисту на тот момент было 16 лет, и он только что провалился на поступлении в музыкальное училище, поэтому пошел учиться в торгово-кулинарное ПТУ. Белоконь был 21 год. Несмотря на разницу в возрасте, дружба завязалась мгновенно, когда две творческие личности пересеклись на занятиях по самодеятельности.

"Он был тихоней, но в одну секунду мог сделать такое, что запоминалось на всю жизнь", – вспоминала актриса свои первые впечатления от знакомства с Данилко.

С тех пор они не разлей вода. Инна поддерживает друга при создании "Театра пародий Андрея Данилко", а впоследствии и играет ведущие роли в его спектаклях. Приблизительно в тот период в миниатюрах и рождается "мама" Верки Сердючки.

Тогда никто и подумать не мог, что Инна Адольфовна станет культовым персонажем всей украинской культуры. "Мама" в платочке была скорее поводом посмеяться между собой в коллективе, однако чем дальше, тем чаще она появлялась на сцене.

Этот образ не имел конкретного прототипа, однако Белоконь все же вдохновлялась своей тетей из Полтавы, которая тоже любила поскандалить. Кроме того, вдохновением для актрисы служили стереотипные шумные продавщицы на местном базаре.

Дружба с Данилко с годами только крепла. Среди поклонников до сих пор ходят слухи, что между мужчиной и женщиной не могут быть только дружеские отношения. Подогревали предположения фанатов и общие фото артистов, где они могли спокойно целоваться в губы, и то, что одинокий музыкант-пародист всегда тщательно скрывал свою личную жизнь.

В СМИ как-то писали, что однажды Данилко поинтересовался у своей "мамы", почему они не поженились, а Белоконь ему на это якобы ответила: "А ты предлагал?"

Так или иначе, но между Данилко и Белоконь действительно царит любовь, и очень сильная, но как между братом и сестрой.

А вот построить семью Белоконь повезло с мужчиной по имени Олег. Они поженились еще в юности. Различные источники сообщают, что пара имеет семейный бизнес – они разводят породистых собак.

Инна и Олег имеют дочь Яну, которая в 2023 году вышла замуж. Девушка – настоящая красавица, которая, по мнению многих фанатов, очень похожа на свою маму.

А не так давно Белоконь поделилась радостной новостью – Яна ждет первенца. Дочь актрисы уже на довольно позднем месяце беременности, поэтому вполне вероятно, что уже скоро самая известная "мама" Украины станет счастливой бабушкой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко показал свое архивное фото. Маленький мальчик из черно-белого снимка умилил сеть своей улыбкой и обаянием.

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