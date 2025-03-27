Андрей Данилко назвал одну вещь, остановившую его от переезда из Украины на пике карьеры

Украинский артист Андрей Данилко, более известный в сценическом образе Верки Сердючки, рассказал, что единственная вещь, которая удержала его от переезда за границу на пике карьеры в 90-2000-х, это незнание английского языка. Он много лет назад задумывался об эмиграции.

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В интервью юмористу Василию Байдаку Данилко признался, что языковой барьер стал решающим фактором, заставившим его остаться в Украине. В то же время, теперь он не может покинуть Родину, ведь долгое время строил карьеру именно здесь.

"Единственное, о чем я сожалею – что не знал английского. Если бы знал, то, наверное, уже давно бы жил в другой стране. Я бы уехал еще в те времена", – отметил артист.

По словам Данилко, за границей совсем другой подход к работе, и именно это привлекает его в иностранных странах. Он отметил, что в отличие от Украины, где даже при оплате услуг нет гарантии качества, в других странах ответственность и профессионализм на значительно более высоком уровне.

"Мне очень нравится, как они подходят к работе. У нас, когда ты платишь деньги, ты не уверен, что получишь результат", – добавил он.

Однако теперь, по его словам, выезд за границу стал значительно сложнее, ведь многие знакомые и коллеги, с которыми он мог работать или поддерживать связь, уже уехали или их нет в живых.

"Сейчас мне сложнее. Те люди, с которыми я еще как-то мог, они все выехали, или уже их нет в живых. И мне в этом плане сложно", – подытожил Данилко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко ответил россиянам, запустившим фейк о нем и Зеленском. По словам пропагандистов, президент Украины лично не пускает артистку выступать за границу и якобы угрожает мобилизацией.

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