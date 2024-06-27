Инна и Тимур Мирошниченко удочерили еще одного ребенка и довели украинцев до слез. Видео

Семья Инны и Тимура Мирошниченко увеличилась на еще одного человека – паре удалось удочерить девочку. Теперь их семья состоит из шести человек – самих супругов, биологических детей, 6-летней Мии и 4-летнего Марка, и приемных, 3-летнего Марселя и девочки, имя которой пока не объявляют.

Видео дня

Лицо ребенка звездная пара также пока не показывает. Видео со встречей светловолосой дочери Мирошниченко опубликовали в Instagram.

Известно, что ей от 8 до 10 лет, ведь это отмечала Инна Мирошниченко, когда подавала документы на удочерение. Девочка будет самым старшим ребёнком в семье.

"+1", – лаконично, но всем понятно, подписала пара свое видео встречи, где дочь идет в теплые объятия новых родителей.

Как отмечают подписчики супругов под опубликованным видео, такая новость многих растрогала до слез:

"До слез. Спасибо, спасибо вам за еще одну спасенную детскую жизнь!" – написала многодетная певица Светлана Тарабарова.

"Какое счастье!" – отметил многодетный шоумен Анатолий Анатолич.

"Усыновили вы, а плачет половина ваших подписчиков. Поздравляю вашу невероятную семью".

"Я так счастлива за эту душу, которая нашла свой путь к любви и к своей семье".

"Поздравляю вас! Вместе наконец! Интересно, что почти в это время год назад у вас появился Марсель".

"К щему. Вы – невероятные!"

Ранее Инна Мирошниченко рассказывала OBOZ.UA, что, когда супруги решали взять еще одного ребенка из детдома, то не задумывались, кто именно это должен быть – мальчик или девочка.

"Это не принципиально, однако по некоторым причинам лучше девочку. Она тогда могла бы жить с Мией в одной комнате. Мальчик тоже может, но ограниченный период времени, потому что дети растут. А мы бы хотели дольше пожить в этой квартире, а не искать другое жилье. Но это не принципиально – мы будем рады и девочке, и мальчику. Не будем сужать наш поиск, будем смотреть, как разрешит соцслужба, кого они нам предложат. Но представляем пока, что это будет девочка", – говорила она.

В частности, год назад Мирошниченко усыновили 2-летнего Марселя. Как объясняет Инна Мирошниченко, за это время ребенок невероятно изменился: начал проявлять эмоции и даже понемногу учится говорить.

"22 июня 2023 года. Мы стоим в зале суда, держимся за руки и плачем, потому что только суд объявил, что Марсель официально наш сын! Плачем, потому что понимаем, что прошли очень сложный путь к этому. Плачем, потому что никто не верил в него к нему. нас. Плачем, потому что знаем, что сделаем его счастливым! "Это сложный случай, нет никаких гарантий", – говорили нам. "Посмотрите на него через год…", – ответил тогда Тим. Прошел этот год. Всего год, который исцелил жизнь!" – отчиталась тогда Инна Мирошниченко в Instagram.

Ранее OBOZ.UA писал, как сейчас выглядят и чем занимаются трое детей Майкла Джексона. Свою карьеру потомки артиста решили строить самостоятельно, без привлечения прежних связей отца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!