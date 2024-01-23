Сбросила 68 кг, поборола рак и родила восьмого ребенка за 8 дней до конкурса: невероятные истории участниц 'Миссис мира 2023'

В Лас-Вегасе, США, прошел конкурс "Миссис Мира 2023", в котором за желаемую корону боролись 38 участниц из разных стран. Получить престижный титул удалось представительнице Германии Джулии Каролин – доктору медицинских наук, использующей уникальные терапевтические подходы для детей и ветеранов. Впрочем, некоторые участницы хоть и не одержали победы, но точно запомнились зрителям своими впечатляющими историями.

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Так, среди участниц были, в частности, мать восьми детей, родившая восьмого ребенка за неделю до конкурса, женщина, похудевшая на 68 килограммов и многие другие красавцы, чьи истории действительно не оставляют равнодушными. OBOZ.UA расскажет некоторые из них.

"Миссис Американа" Ханна Балерина

На протяжении всего этапа подготовки к "Миссис Мира" американка носила под сердцем своего восьмого ребенка! Многодетная мама родила его за 8 дней до старта конкурса. Она не только соревновалась на уровне со всеми другими участницами, но и демонстрировала невероятную физическую подготовку, чем просто шокировала зрителей. К моменту финала конкурса новорожденной дочери Ханны было всего 12 дней, и она почти все время была с мамой, даже когда ей делали прическу и макияж.

"Миссис Америка" Регина Сток

Еще одна представительница США, получившая главную корону в своем штате, незадолго до конкурса узнала о 14-сантиметровой опухоли почки. После успешной борьбы с редким видом рака, женщина не просто выжила, а стала настоящим воином. Выиграв это сражение 2 месяца назад, Регина Сток, несмотря ни на что, решила принять участие в "Миссис Мира", чтобы не только достойно представить свою страну, но и повысить осведомленность общества об онкологии и раке почки в частности.

Для многих онкобольных женщин Регина стала примером силы духа. Она заверила, что ее главная миссия на конкурсе и по жизни в целом – вдохновлять и мотивировать не опускать руки, даже когда кажется, что сама смерть постучала в ваши двери.

"Миссис Ямайка" Шошана ДеАнн

В этом году покоряла "Миссис Мира" еще одна женщина, которая столкнулась со страшным недугом – представительница Ямайки Шошана ДеАнн. Врач имеет шрамы от ожесточенной борьбы с раком молочной железы. Диагноз красавице поставили в 36 лет, после чего она прошла 2-летнюю хирургическую одиссею с двусторонней мастэктомией и реконструкциями. Постоянные осложнения привели к 4 операциям, и теперь она проходит 5-летний курс антигормонального лечения гормоноположительного рака. Чтобы сохранить надежду на материнство, ЭКО стало острой главой в ее истории. Несмотря на неудачи, включая недавний выкидыш, она не сдается.

Вдохновленная собственным опытом, Шошана выступает за повышение осведомленности о раке груди, для чего даже открыла собственную благотворительную организацию. "Миссис Ямайка" финансово помогает другим женщинам, нуждающимся в большем, чем маммографии, для своих обследований.

"Миссис Куба" Дженнифер Станга

Представительница Кубы стала одним из символов мотивации и силы духа конкурса. Женщина решила изменить свою жизнь раз и навсегда, избавившись от нежелательных килограммов, и ей это удалось. В начале своего трансформационного путешествия Дженнифер Станга весила 144 килограмма. Она чувствовала постоянную тяжесть, а однажды, летев после похорон двоюродного брата, ей пришлось покупать себе два места в самолете. Тогда красавица и осознала, что хочет в себе что-то изменить. Кроме того, Дженнифер почувствовала, что наконец-то хочет стать здоровой и счастливой мамой.

Правильное питание, регулярные тренировки, помощь квалифицированных врачей, в том числе и психологов, которые помогли углубиться в психологические корни переедания, сделали свое дело. Станга простилась с 68 килограммами, и сейчас видит на весах цифру – 76 кг.

История "Миссис Кубы" вызывает резонанс, призывая миллионы женщин к здоровому образу жизни. Дженнифер Станга, маяк трансформации и любви к себе, доказывает, что изменения возможны, когда человек решается верить.

"Миссис Украина" Елена Елизарова

Представительница Украины на конкурсе также не может остаться без внимания. Елена Елизарова – бизнесвумен, многодетная мама и жена нацгвардейца. Вместе с мужем-военным она воспитывает троих сыновей и дочь. Дети служат для женщины вдохновением. Благодаря им и для них она написала детскую сказку, а также колыбельную, которую даже отметили на Global Music Awards в категории "Лучшая песня для детей". Украинские женщины – героини, служащие вдохновением для всего мира.

Ранее OBOZ.UA также писал, что украинка на "Миссис Мира" в образе Богини Мира Эйрены мощно обратилась к зрителям со сцены. Что сказала Елена Елизарова и как она выглядела – узнайте в материале.

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