Названа победительница 'Миссис Мира 2023': украинка в топ-17 не вошла. Фото и видео

В ночь с 21 на 22 января в Лас-Вегасе, США, прошел финал конкурса "Миссис Мира 2023", на котором Украину представляла бизнесвумен, многодетная мама и жена нацгвардейца Елена Елизарова. К сожалению, нашей красавице не удалось войти в топ-17 и побороться за главную корону. А вот победительницей конкурса стала представительница Германии Джулия Каролин.

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Второе место досталось конкурсантке из Канады, а третье – красавице из Колумбии. Об этом сообщили на официальной странице "Миссис Мира" в Instagram.

Сама Джулия Каролин пока никак не комментировала свой новый титул в соцсетях, однако уже успела поделиться видео из финала, где ей надевает на голову корону прошлогодняя победительница – Саргам Кушал из Индии.

Накануне финала представительница Германии поделилась на своей странице : "Эта неделя была полна смеха, вызовов самой себе и самоисследования. Я безгранично благодарна за знакомство с выдающимися женщинами. Мы разделяем не только сцену, но и большую цель в душе. Вдохновения и драйва на этой неделе было вдоволь, и это только начало! Я безгранично благодарна своей семье, друзьям и поклонникам во время этой поездки на "Миссис Мира". Без всех вас я бы не смогла осуществить свою мечту. Я собираюсь наслаждаться в последние часы конкурса и превратить их в свою собственную историю. Давайте сделаем это!"

В описании профиля Джулии указано, что она является доктором медицинских наук, которая использует уникальные терапевтические подходы для детей и ветеранов, в частности терапию с дельфинами. Также победительница волонтерит и увлекается конным спортом.

Отметим, что в этом году за победу на "Миссис Мира" соревновались конкурсантки из 38 стран. Все они преодолели неделю соревнований, включавшую такие этапы, как личное интервью, дефиле в вечернем платье, купальнике, презентация национального костюма и ответы на вопросы на сцене.

Украину, как мы уже отметили выше, представляла 37-летняя Елена Елизарова. Она – основательница ювелирного бренда, а также дизайнер интерьеров. Вместе с мужем-нацгвардейцем женщина воспитывает троих сыновей и дочь.

К сожалению, попасть в финал Елене не удалось. Впрочем, она представила достойно нашу страну на международной площадке.

"В первую очередь, я хочу поблагодарить всех наших военных мужчин и женщин, которые защищают жизнь украинцев уже почти два года!.. Я женщина, я мать, и я хочу мира моим детям, моему народу и всему миру!" – написала у себя на странице Елизарова накануне финала "Миссис Мира".

Напомним, в ноябре прошлого года состоялся конкурс "Мисс Вселенная-2023". Победительницей стала представительница Никарагуа Шейннис Паласиос. Фотографии красавицы смотрите по ссылке.

Ранее OBOZ.UA также писал, что Украину на "Мисс Вселенной" в этом году представляла Ангелина Усанова. Она рассказала, почему ей не удалось попасть в топ-20. По словам киевлянки, поскольку конкурс обанкротился, организаторы предпочитают участников из стран, которые потенциально интересны спонсорам.

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