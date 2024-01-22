Украинка на 'Миссис Мира' в образе Богини Эйрены мощно обратилась к зрителям со сцены. Видео

В Лас-Вегасе, США, прошел конкурс "Миссис Мира 2023", на котором Украину представляла бизнесвумен, многодетная мама и жена нацгвардейца Елена Елизарова. И хотя женщине не удалось попасть в топ-17 и посоревноваться за главную корону, она выполнила свою ключевую миссию на шоу – обратилась к международному сообществу с важным месседжем о родине.

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Сделала это украинка на презентации национальных костюмов. Перед зрителями Елизарова предстала в роскошном образе Богини Мира Эйрены. Соответствующее видео появилось на странице красавицы в Instagram.

Так, основательница украинского ювелирного бренда, а также дизайнер интерьеров вышла на сцену в мерцающем белом платье с золотыми вставками. Приталенный силуэт с высоким вырезом для ноги и легкая накидка-шлейф удачно передавали настроение и концепцию образа. Голову красавицы украсил золотой венок из колосьев – символом одной из величайших святынь украинского народа – хлеба, а также плодородия нашей земли.

"В первую очередь, я хочу поблагодарить всех наших военных мужчин и женщин, которые защищают жизнь украинцев уже почти два года!… Сейчас я на конкурсе красоты "Миссис Мира" тоже с миссией", – известила своих подписчиков Елизарова.

Представляя свой наряд, украинка произнесла со сцены: "Сегодня у меня месседж к человечеству: Миру всему Миру! Вдохновившись образом Богини Мира Эйрены и золотым колосьям украинской земли: у меня солнце в венке, что сиволизирует веру в светлое будущее Украины под мирным небом! Я женщина, я мать, и я хочу мира моим детям, моему народу и всему миру! Я надеюсь, что меня услышат".

Отметим, 37-летняя Елена Елизарова вместе с мужем-нацгвардейцем воспитывает троих сыновей и дочь. Дети служат для женщины вдохновением. Благодаря им и для них она написала детскую сказку, а также колыбельную, которую даже отметили на Global Music Awards в категории "Лучшая песня для детей".

В Лас-Вегасе украинка провела неделю, во время которой с другими 37 участницами конкурса проходила несколько этапов конкурса, в том числе интервью и дефиле.

Елизарова не смогла попасть в топ-17, однако достойно представила Украину на международной арене.

Победу тем временем одержала представительница Германии Джулия Каролин. Что известно о новой "Миссис Мира" и как она выглядит – узнайте в материале.

Напомним, в ноябре прошлого года состоялся конкурс "Мисс Вселенная-2023". Победительницей стала представительница Никарагуа Шейннис Паласиос. Фотографии красавицы смотрите по ссылке.

Ранее OBOZ.UA также писал, что Украину на "Мисс Вселенной" в этом году представляла Ангелина Усанова. Она рассказала, почему ей не удалось попасть в топ-20. По словам киевлянки, поскольку конкурс обанкротился, организаторы предпочитают участников из стран, которые потенциально интересны спонсорам.

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