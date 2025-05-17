Самый причудливый участник Евровидения 2025: каким было выступление Италии и почему песня Лусио Корси довела еврофанов до слез

Италию на Евровидении 2025 под номером 14 представил Лучио Корси с композицией Volevo Essere Un Duro – один из самых оригинальных и нонконформистских участников состязания. Получив внеконкурсное право спеть в финале – вместе с другими странами "большой пятерки" (Германия, Франция, Испания, Великобритания) и страной-хозяйкой Швейцарией – от букмекеров он достал прогнозы лишь на 11 место.

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Перед выступлением в швейцарском Базеле Корси заявил Il Fatto Quotidiano, что победа не является его целью. "Я не стремлюсь к победе, я считаю, что Евровидение и музыка – это не соревнование, а, как по мне, праздник. Я люблю соревнования, но я здесь, чтобы набраться опыта и научиться делать свою работу еще лучше", – признался артист.

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Конкурсная песня Volevo Essere Un Duro прозвучала на итальянском языке и сопровождалась субтитрами. Название переводится как "Я хотел бы быть сильным" (другие варианты – "крепким", "крутым").

Композиция стала настоящим откровением для европейской публики. Она рассказывает о внутренней борьбе в человеке между силой и чувствительностью, сочетает суть глэм-рока 70-х с итальянским фольклором. Сам Корси отмечал, что Volevo Essere Un Duro для него очень личная и отражает его жизненный опыт.

Многим еврофанам понравилась и суть, и мелодика песни.

"Эта песня должна победить, это чистое искусство", "Искренне благодарим вас за это невероятное выступление. Евровидению это было очень нужно", "Эта песня меня тронула", "Такое классное исполнение, с простотой, чистым талантом и мелодией... Просто прекрасно! Я считаю, что большинству песен в этот вечер не хватало мелодии. У Украины тоже была мелодичная песня, я очень рада, что они тоже в финале", "Люблю тебя Лучио, ты заставил меня плакать", – писали комментаторы под видео выступления артиста в полуфинале.

"Действительно одна из лучших песен Евровидения. 12 баллов от Украины", – поддержала Лучио Корси зрительница из нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Финальное выступление Ziferblat разорвало сцену Евровидения 2025. Украинская группа достойно представила нашу страну. В отличие от Нацотбора, их постановка на сцене в Базеле стала более футуристической, хотя и выдержанной в ретро-эстетике.

– Перед началом гранд-финала участники Ziferblat обратились к украинцам с важным заявлением.

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