Самый дорогой ЖК Киева и 'полочка секса': 'Мисс Украина Вселенная' показала свою элитную квартиру за $11 млн, которую ей подарил бывший

Украинская модель, блогер и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях впервые провела экскурсию по своему роскошному дому в центре Киева. Она уже три года живет в небоскребе Taryan Towers – одном из самых известных и дорогих жилых комплексов Украины. Именно здесь, на высоком этаже с панорамным видом на столицу, модель обустроила свое "лакшери гнездышко".

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Съемочная группа шоу "По хатам" наведалась к 31-летней звезде, чтобы увидеть, как живет одна из самых известных украинских красавиц. Как призналась Неплях, квартиру на 78 квадратных метров ей подарил бывший возлюбленный.

Точную сумму модели называть не хочется, однако, по ее словам, квадратный метр стоит примерно 4500 долларов. Поэтому общая стоимость квартиры превышает 350 тысяч долларов. К этому следует добавить еще 234 тысячи долларов, потраченные на изысканный ремонт.

Внутри дом поражает деталями. Квартира-студия выполнена в стиле "тихой роскоши" – популярного тренда среди селебритиз, где основа дизайна – сдержанные цвета, натуральные материалы и акцент на качество. В просторной гостиной – дорогие мраморные столы, бытовая техника премиум-класса, посуда от Hermès и Gunia Project, а также культовые чашки Roberto Cavalli – по 100 долларов за штуку.

Не менее ценными оказались и дизайнерские элементы интерьера: например, люстра в ванной комнате стоит 12 тысяч долларов, зеркальные двери – еще 5 тысяч, а сама ванна обошлась в 200 тысяч гривен.

Отдельная гордость Анны – терраса с маленьким садом, за которой она ухаживает собственноручно. Здесь растет множество цветов, а зелень добавляет домашнего уюта. Модель рассказала, что именно здесь любит завтракать или работать, если погода позволяет.

В разговоре с ведущей звезда с юмором упомянула еще одну деталь своего жилища – "полочку секса". Это небольшая зона возле кровати, где Анна хранит интимные игрушки и средства контрацепции.

Неплях также показала свою коллекцию из 45 дизайнерских сумок, которую называет "инвестиционным портфелем". Среди брендов – Dior, Prada, Bulgari, Hermès. Общая стоимость – более 120 тысяч долларов.

Несмотря на все эти роскошные элементы, Анна отметила, что сама зарабатывает на жизнь. Ее главный источник дохода – Instagram, где она занимается рекламой, организовывает женские мероприятия и тревел-туры. Один из последних – женский поход на Килиманджаро. В среднем Неплях зарабатывает около 10 тысяч долларов в месяц, а иногда – и больше. По ее словам, на продукты еженедельно уходит 8–10 тысяч гривен, а коммунальные услуги стоят примерно 10 тысяч гривен в месяц.

Анна Неплях также призналась, что завершает карьеру модели. Она вспомнила, что прошла через десятки конкурсов красоты, в том числе два международных, где представляла Украину. "Это как на Олимпийских играх. Побывала, а дальше? У меня были десятки конкурсов красоты. Два международных, где представляла нашу страну. В общем считаю, что карьера модели уже завершена. Поэтому это уже будет память. Точно знаю, что у моих детей мама всегда будет "Мисс Украина Вселенная", – сказала блогер.

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