Дом за $5 тысяч и две няни: как живет 21-летняя блогер Симбочка, которая уже попала в список Forbes

Украинская блоггер-миллионник Симбочка, которая в 21 год попала в список Forbes, поделилась деталями о своей жизни. Недавно интернет-знаменитость переехала в большой дом площадью 250-300 квадратных метров за Киевом, где живет с дочерью Софией и несколькими помощниками.

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Как отметила инфлюэнсер, аренда недвижимости, расположенной за пределами столицы, зимой обходится ей в 5 тысяч долларов, включая коммунальные платежи. Об этом молодая мама рассказала в проекте "По хатам".

Для комфортной жизни У Симбочки есть работник, который помогает решить любые проблемы, что возникают в доме, уборщица и две няни. По словам блогера, в ближайшем будущем она планирует также нанять для себя личного повара.

В доме инфлюэнсера есть довольно большая кухня. В комнате размещены три холодильника, минибар, духовая печь, плита, техника и большой стол, за которым, как отметила интернет-звезда, она ест вместе с дочерью и нянями.

"Из самого интересного, что есть в доме, это комната для персонала и комната няни и ребенка. В ней мы можем все вместе играть или дочь находится там во время дневного сна", – отметила молодая мама.

Помощники блогера имеют помещение с отдельным входом и выходом на улицу, собственную ванную и кухню.

В холле Симбочки расположен телевизор, диваны для отдыха и новогодняя елка. Кстати, по словам инфлюэнсера, именно в этой комнате установлена самая дорогая вещь в доме, а именно аквариум, стоимость которого составляет около $3 тысяч.

В спальне блогера с панорамными окнами размещена большая кровать и массажный стол. Вона также имеет ванную комнату с душевой кабиной и джакузи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дмитрий Кулеба показал киевскую квартиру, в которой живет, и старую хату бабушки и дедушки, куда хочет переехать.

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