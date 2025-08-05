С благословением священника, новыми медкнижками и без яиц: Кацурин во второй раз открывает ресторан, в котором отравились 118 человек

5 августа во Львове во второй раз открывается ресторан "Китайский привет", в котором в июле отравились 118 человек. После громкого скандала основатель заведения, ресторатор Миша Кацурин, лично провел экскурсию по кухне, где продемонстрировал новые стандарты безопасности, введенные после инцидента. Он отметил: теперь здесь полностью отказались от использования сырых яиц, внедрили международный стандарт безопасности пищевых продуктов ISO 22000 и обязали команду проходить тщательные медицинские осмотры.

Видео дня

Новый старт "Китайского привета" ресторатор решил сделать публичным и максимально открытым: в своих соцсетях он опубликовал видеоэкскурсию по заведению, акцентировав внимание на каждом этапе приготовления блюд – от момента получения сырья до подачи в зал. По словам Кацурина, теперь даже бактериям некуда пробраться.

Вот основные обновления, которые внедрены перед повторным открытием:

Полный отказ от сырых яиц . Все блюда, где раньше использовали сырые яйца, теперь готовятся из пастеризованных яичных смесей. Сам чизкейк, из-за которых отравились люди, из меню изъят навсегда.

. Все блюда, где раньше использовали сырые яйца, теперь готовятся из пастеризованных яичных смесей. Сам чизкейк, из-за которых отравились люди, из меню изъят навсегда. Контроль качества на всех этапах . От момента доставки до подачи на стол – все отслеживается. Каждый продукт проверяется на целостность упаковки, температуру и соответствие стандартам. Все зоны на кухне разделены по функциональности, а поверхности и руки поваров – под постоянным контролем.

. От момента доставки до подачи на стол – все отслеживается. Каждый продукт проверяется на целостность упаковки, температуру и соответствие стандартам. Все зоны на кухне разделены по функциональности, а поверхности и руки поваров – под постоянным контролем. Система "first in – first out" . Продукты используются по принципу очередности: первыми – те, что прибыли раньше или имеют более короткий срок годности.

. Продукты используются по принципу очередности: первыми – те, что прибыли раньше или имеют более короткий срок годности. Установлены обеззараживатели воды и воздуха . В системе водоснабжения – ультрафиолетовый стерилизатор, в помещениях – бактерицидные лампы.

. В системе водоснабжения – ультрафиолетовый стерилизатор, в помещениях – бактерицидные лампы. Расширены медосмотры . Вся команда будет проходить обязательные медицинские проверки дважды в год с дополнительными анализами на основные патогены, в том числе сальмонеллу. Ежемесячно у поваров будут брать смывы с рук, поверхностей и продуктов.

. Вся команда будет проходить обязательные медицинские проверки дважды в год с дополнительными анализами на основные патогены, в том числе сальмонеллу. Ежемесячно у поваров будут брать смывы с рук, поверхностей и продуктов. Чистота превыше всего. В каждой зоне – умывальники, дезинфицирующие средства, сменная одежда. Форму повторно не используют без стирки. Вход на кухню – только через дезинфекционный коврик.

Отдельно Кацурин отметил духовную составляющую нового этапа: перед открытием ресторан освятил священник отец Михаил. В соцсетях владелец написал, что после всего пережитого им нужна не только система, но и защита "сверху".

Напомним, 13 июля ресторан "Китайский привет" открылся во Львове, а уже через три дня десятки посетителей пожаловались на симптомы отравления. В больнице оказались 46 человек, а общее количество пострадавших – 118. После лабораторных исследований выяснилось: виноват десерт – сингапурский чизкейк с кремом на основе сырых яиц, который ели все пострадавшие. Температура его запекания не превышала 70°C, а это, как известно, недостаточно для уничтожения сальмонеллы.

Владелец заведения, который тоже попробовал тот же десерт и попал в больницу, признался: у двух поваров обнаружили сальмонеллез. Оба имели действительные медицинские книжки, но неизвестно, были ли они носителями или просто также стали жертвами инфицированного десерта. При этом часть команды еще не успела оформить медкнижки на момент открытия – Кацурин признает это своей ошибкой.

По данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Как ранее писал OBOZ.UA, в заведении началось эпидемиологическое расследование, в ходе которого специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали многочисленные нарушения санитарных норм в "Китайском привете".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!