Миша Кацурин отравился в собственном ресторане, который только что открылся во Львове: еще 11 гостей пострадали

Украинский ресторатор и муж певицы Нади Дорофеевой – Миша Кацурин – сообщил, что ему пришлось лечь в инфекционное отделение больницы, ведь он отравился в собственном заведении "Китайский привет" во Львове, официальное открытие которого состоялось несколько дней назад. По словам блогера, сейчас он чувствует себя довольно плохо, а среди пострадавших, к сожалению, оказалось еще 11 гостей ресторана.

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Как сообщил избранник певицы на личной странице в Instagram, заведение временно не работает, ведь там происходят все необходимые проверки. По предварительному предположению, причиной отравления могли стать яйца и яичный крем в десертах, которые подавали посетителям 14 и 15 июля.

"Что мы делаем уже и что будем делать: оплачиваем счета за лечение всем, кто отравился. Со всеми, кто обратился за помощью, на связи. Если вам тоже стало плохо, напишите, пожалуйста, свой контакт в директ "Китайского привета". Я тоже ложусь в инфекционку, потому что состояние паршивое. Закрыли заведение до выяснения обстоятельств. Вызвали санстанцию, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты. Ждем результатов. Сообщим их каждому пострадавшему и обществу также. Все другие надлежащие законом проверки конечно пройдем тоже. Утилизируем все продукты, которые сейчас есть в ресторане, независимо от результатов проверки", – написал ресторатор.

Миша Кацурин отметил, что для него и всех работников его сети заведений питания важно, чтобы качество их продукции и всех процессов приготовления было на высоте. Однако, как объяснили мужу Нади Дорофеевой специалисты, каждое лето в ресторанах происходят подобные "вспышки" отравлений, и на этот раз эта проблема не обошла "Китайский привет".

"Мы сделаем все для того чтобы помочь каждому, кто отравился, сделаем все, чтобы исключить подобное в будущем. Прости, Львов. Нам очень жаль. Мы сделаем все и больше, чтобы исправиться!", – подытожил Кацурин.

Стоит отметить, что заведение было открыто в самом центре Львова 13 июля. На личной странице в Instagram Миша Кацурин показал команду ресторана, а также поделился фотографией с Дорофеевой, которая поддержала мужа в этот важный день. Новое заведение является частью сети "Приветов", специализирующейся на приготовлении блюд кухни Дальнего Востока.

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