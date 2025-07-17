Массовое отравление в ресторане Кацурина: полиция открыла уголовное производство и раскрыла, какое наказание грозит виновному

Украинский ресторатор и муж певицы Нади Дорофеевой – Миша Кацурин – сообщил, что в его новом заведении "Китайский привет" во Львове, которое официально открылось 13 июля, произошло массовое отравление. По данным правоохранительных органов, пострадали 43 посетителя ресторана, среди которых трое детей и сам владелец. По этому факту следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят досудебное расследование. Соответствующая информация была обнародована на Facebook-странице полиции Львовской области.

В посте указано, что согласно санкциям ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, виновному в массовом отравлении может грозить штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что об инциденте в "Китайском привете" во Львове Миша Кацурин лично рассказал в своем Instagram 16 июля. Он обнародовал пост, где отметил, что отравился в собственном заведении, из-за чего был вынужден лечь в инфекционное отделение больницы. По словам мужа Нади Дорофеевой, ресторан временно не работает, поскольку там проходят все необходимые проверки. Кацурин предполагает, что причиной массового отравления могли стать яйца и яичный крем в десертах.

Владелец "Китайского привета" сообщил, что все продукты будут утилизированы независимо от результатов проверки. Он извинился перед посетителями заведения и отметил, что его команда поддерживает связь с пострадавшими и компенсирует расходы на лечение.

"Мы сделаем все для того, чтобы помочь каждому, кто отравился, сделаем все, чтобы исключить подобное в будущем. Прости, Львов. Нам очень жаль. Мы сделаем все и больше, чтобы исправиться!" – отметил Кацурин.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Лесика поделилась неутешительными новостями о его реабилитации после отравления и назвала мотив покушения.

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