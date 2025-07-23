В ресторане Кацурина, где отравились 76 человек, выявили ряд нарушений: что нашли в 'Китайском привете' во Львове

Во Львове продолжается расследование масштабной вспышки пищевого отравления, произошедшей в ресторане "Китайский привет", который принадлежит украинскому ресторатору Мише Кацурину. Количество пострадавших возросло до 76 человек, среди которых 10 детей и 2 беременные женщины. У 25 пациентов и одного работника заведения обнаружили бактерию Salmonella Enteritidis – возбудителя тяжелых кишечных инфекций. У еще четырех работников продолжаются лабораторные исследования.

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Напомним, ресторан, являющийся частью сети "Привет", открылся в самом центре Львова только 13 июля. Первые сообщения об отравлении появились 16 июля, когда пострадавших было 42, впоследствии количество инфицированных стремительно возросло. Среди них – сам владелец заведения Миша Кацурин, который сообщил, что также попал в инфекционное отделение. В ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали многочисленные нарушения санитарных норм в "Китайском привете".

Что выявили во время проверки

Нарушение правил мытья инвентаря : кондитерский, мясной и овощной инвентарь мыли вместе в подвальном помещении.

: кондитерский, мясной и овощной инвентарь мыли вместе в подвальном помещении. Ненадлежащее хранение оборудования : не было контейнеров с крышками для хранения вымытого инвентаря.

: не было контейнеров с крышками для хранения вымытого инвентаря. Нарушение товарного соседства в холодильниках и хранение сыпучих продуктов в подвальном коридоре.

и хранение сыпучих продуктов в подвальном коридоре. Нет контроля температуры хранения продуктов : отсутствуют чек-листы и журналы.

: отсутствуют чек-листы и журналы. Уборочный инвентарь хранился без маркировки, что затрудняет соблюдение гигиенических норм.

Также проверка показала, что только 7 из 23 работников имели медицинские книжки. Всех остальных рекомендовано не допускать к работе до прохождения обследования.

Исследования продуктов продолжаются. Пока что известно:

Мясо курятины соответствует всем стандартам: как по микробиологическим, так и по химическим показателям.

соответствует всем стандартам: как по микробиологическим, так и по химическим показателям. Яйца также признаны безопасными.

также признаны безопасными. В воде не обнаружено вирусов гепатита A, ротавируса, энтеровируса или аденовируса.

Отметим, что Миша Кацурин публично извинился перед посетителями и заявил, что ресторан "Китайский привет" во Львове закрыт до завершения расследования. Заведение берет на себя оплату лечения всех пострадавших, утилизирует все имеющиеся продукты независимо от результатов экспертиз, находится в контакте с каждым, кто обратился, и готовится пройти все необходимые проверки.

Ранее OBOZ.UA писал, что по факту массового отравления следователи Львовского райуправления полиции №1 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УКУ – нарушение санитарных правил, что привело к массовому отравлению. Санкция статьи предусматривает штраф, арест до 6 месяцев, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

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