Руслана снова напророчила Украине победу на Евровидении? В сети заметили символическое совпадение во время Нацотбора

В то время как одни пользователи сети возмущены тем, что судья Национального отбора на Евровидение 2026 Руслана призвала отдавать голоса за финалистку LELÉKA (Викторию Корникову), другие заметили в таком поступке артистки особый символизм. Дело в том, что в 2016 году знаменитость агитировала зрителей поддержать на отечественном конкурсе Джамалу, и она одержала победу на международной арене.

Видео дня

Такое интересное совпадение осветил в своих Instagram-stories ведущий Слава Демин. Он предположил, что Руслана могла предсказать Украине первое место на Евровидении и в этот раз.

"Некоторых задело то, что Руслана Лыжичко на Нацотборе призвала выбрать LELÉKA. Но в 2016-м она призвала голосовать на Нацотборе за Джамалу. И Джа победила на Евровидении. Так, может, через 10 лет Руслана снова предсказала победу? Увидим в мае", – написал интервьюер.

Комментарии Русланы относительно претенденток на шанс представить Украину на главной сцене Европы в 2026-м и 2016 годах очень похожи. В обоих случаях исполнительница хвалит вокальные навыки своих коллег по сцене, а речи завершает обращением к зрителям с призывом поддержать их голосами.

Скандал на Нацотборе 2026

Прослушав конкурсные композиции всех участников отбора Руслана выступила с заявлением:"Я сейчас говорю сердцем... Я считаю, у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение в Вену 2026-го года LELÉKА", чем вызвала довольно бурную дискуссию среди еврофанов. Дело в том, что подобная ситуация уже случалась в рамках отечественного конкурса и имела серьезные последствия.

Перед проведением финала Нацотбора 2025 Екатериной Павленко, которая должна была стать одной из судей, поддержала группу Ziferblat в своих соцсетях. Такой поступок певицы не соответствует правилам Европейского вещательного союза, поэтому ее заменили в составе жюри. Однако тогда происходила именно международная часть песенного конкурса, а реплика Русланы прозвучала во время Нацотбора.

Довольно быстро на возмущение аудитории отреагировало "Суспільне". Там заявили, что судьи имеют право высказывать как негативные, так и положительные мнения относительно перформансов участников, а поступок Русланы не нарушал никаких правил.

Заметим, что юбилейное 70-е Евровидение будет проходить в столице Австрии – Вене. Участники песенного конкурса встретятся в полуфиналах 12 и 14 мая, а грандиозный гранд-финал запланирован на 16 число. Украину на международной арене представит LELÉKA с песней Ridnym.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победительница Нацотбора 2026 LELÉKA заявила, что хочет передать свой кубок другому финалисту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!