Давление США на Россию будет решающим, чтобы вынудить Путина к серьезным переговорам, – ван Вил

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил заявил, что давление Соединенных Штатов на Россию и ее партнеров будет ключевым фактором для начала серьезных переговоров с Кремлем. Он подчеркнул, что только усилий Европейского Союза недостаточно, чтобы заставить диктатора Путина изменить свою позицию и пойти на реальные переговоры.

Заявление глава МИД Нидерландов сделал в интервью агентству Укринформ, комментируя международные усилия по сдерживанию российской агрессии. В разговоре он подробно остановился на санкционной политике, военной помощи Украине и роли партнеров по НАТО.

Ван Вил прямо указал на ограничение европейских мер давления, подчеркнув, что решающим остается фактор США. Он отметил: "В конце концов, кроме наших усилий как Европейского Союза, давление со стороны США на Россию и ее партнеров будет ключевым для того, чтобы действительно заставить Путина к серьезным переговорам и прекращению этой незаконной войны".

Безрезультатные санкции

Министр напомнил, что Европейский Союз уже ввел против России и причастных к войне лиц санкции беспрецедентного уровня. По его словам, эти ограничения нанесли ощутимый ущерб российской экономике и усилили международную изоляцию Москвы.

Однако, как признал ван Вил, ожидаемого эффекта этого давления пока не достигнуто. "Мы знаем, что это наносит ущерб экономике России и изолирует ее на международной арене. В то же время мы должны быть реалистами: это не засыпало достаточно песка в военную машину России, чтобы заставить ее прекратить агрессию", – сказал он.

На этом фоне дипломат сделал акцент на роли США как глобального игрока, способного повлиять на расчеты Кремля. Именно скоординированное давление Запада, по его мнению, может изменить ход событий.

Отдельно глава МИД Нидерландов обратил внимание на тактику России, которая, по его словам, использует суровые зимние морозы как инструмент войны. Он отметил, что российские удары по энергетической инфраструктуре приводят к тому, что миллионы людей остаются без газа, воды и электроэнергии.

По словам министра, такая стратегия направлена на давление на гражданское население и является частью более широкой кампании против Украины. Он подчеркнул, что в этих условиях международная помощь энергетическому сектору Украины имеет критическое значение.

Поддержка энергетики

Дэвид ван Вил отметил, что Нидерланды уже предоставляют Украине практическую помощь для восстановления энергетической системы. Речь идет о финансировании срочных ремонтов, закупке газа за рубежом и подготовке специалистов, работающих в сложных условиях постоянных атак.

Министр подчеркнул, что такая поддержка имеет не только гуманитарное, но и стратегическое значение. "Мы также предоставляем крайне необходимые материалы, в частности генераторы, трансформаторы и кабели от нидерландских компаний", – сказал он.

По его словам, помощь не является разовой. "На 2026 год на энергетическую поддержку предусмотрено 133 миллиона евро", – добавил глава МИД Нидерландов.

Говоря шире о действиях европейских партнеров, ван Вил подчеркнул, что страны ЕС уже сделали значительный вклад в поддержку Украины. По его словам, речь идет не только о санкциях, но и о масштабных поставках вооружения и финансовой помощи.

Он перечислил ключевые элементы этой поддержки, в частности поставки современного оружия и техники. Среди них – истребители F-16, ракетные системы Patriot и танки Leopard, а также финансирование для восстановления критически важной инфраструктуры.

Однако, как признал министр, даже этого пока недостаточно. "Но Россия все еще продолжает войну, даже усиливает ее. Поэтому нам нужно делать больше", – отметил он.

Безопасность Европы

Ван Вил подчеркнул, что усиление поддержки Украины является вопросом не только солидарности, но и безопасности всего европейского континента. По его словам, Нидерланды активно работают на международных площадках, чтобы убедить партнеров действовать решительнее.

Он вспомнил участие своей страны в ЕС, НАТО, Коалиции желающих, Контактной группе по вопросам обороны Украины и Платформе доноров Украины. "Нидерланды являются важным голосом в этих форматах, чтобы поощрить всех международных партнеров усилить поддержку", – сказал министр.

Он также отметил, что эта поддержка напрямую связана с будущим Европы. "В частности, потому, что эта поддержка касается и европейской безопасности", – подчеркнул ван Вил.

Отдельно глава МИД Нидерландов остановился на вопросе возможного прекращения огня и будущего мира. Он согласился с позицией генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости подкреплять мир силой.

"Я согласен со словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что для прочного мира необходимо его подкрепление силой", – сказал ван Вил. По его словам, в рамках Коалиции желающих уже разработаны планы по созданию Многонациональных сил для Украины в случае установления режима прекращения огня.

Министр уточнил, что военные планы предусматривают усиление украинских сил и формирование ощущения безопасности на суше, море и в воздухе. В то же время он отметил, что окончательный вид этих планов будет зависеть от согласованной рамки мира и наличия механизмов контроля и гарантий.

Право Украины

Дэвид ван Вил отметил, что ключевое слово в вопросе мира принадлежит самой Украине. По его словам, никакие решения не могут приниматься без учета позиции Киева.

"Для нас важнее всего, чтобы Украина сама решала свое будущее. Потому что прежде всего речь идет о вашей стране, вашем народе, ваших границах и вашем будущем", – сказал он.

Министр также обратил внимание на поведение сторон в переговорном процессе. По его словам, Украина демонстрирует конструктивный подход, тогда как Россия пока не показала готовности к реальным договоренностям.

"Усиление давления на Россию и поддержка Украины – политическая, военная и невоенная – остаются необходимыми для изменения расчетов Путина", – подытожил глава МИД Нидерландов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что временное правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом получило вотум доверия после того, как в парламенте ему пытались объявить вотум недоверия. Однако из-за потери правительственной коалицией большинства страна готовится к досрочным выборам.

