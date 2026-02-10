Победительница Нацотбора LELÉKA заявила, что хочет передать свой кубок другому финалисту: что это значит

Победительница Национального отбора на Евровидение 2026 Виктория Корникова, более известная под псевдонимом LELÉKA, заявила, что намерена передать свой кубок другому финалисту конкурса – Laud (Владиславу Каращуку). По словам артистки, она восхищается талантом и вокальными данными коллеги, поэтому за кулисами соревнования искренне болела за него.

Видео дня

Более того, как призналась певица, на следующее утро после финала Нацотбора у нее даже появлялись смущающие мысли: почему она будет представлять Украину на главной сцене Европы, а не Laud. Об этом LELÉKA рассказала в интервью для "Радіо Промінь".

"Наверное, мне надо к психотерапевту сходить. То я себя недостойно чувствую, то спрашиваю "почему я". Первая мысль, с которой я проснулась: Laud настолько невероятно спел, я за него так болела. Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Для меня его техника и вкус – это вау. Я лежала в постели и думала "почему я, почему не он", и может можно как-то передавать кубки", – поделилась мыслями победительница Нацотбора 2026.

На уточняющий вопрос ведущего: "Ты хочешь передать кубок Laud?", LELÉKA коротко отметила: "Да".

Стоит отметить, что такие слова артистки вызвали довольно бурную реакцию в сети. Пользователи начали подчеркивать, что она не должна никому отдавать кубок, ведь получила поддержку от зрителей и должна ехать на Евровидение 2026.

"Не нужно никому ничего отдавать, потому что это не только ваша победа, это еще и наши голоса, наш выбор! Если бы мы хотели отдать их кому-то другому – так бы и сделали!"

"Госпожа LELÉKA, люди и жюри выбрали вас, поэтому отдавать вашу победу или ваш кубок – это будет просто неправильно, потому что вы победили заслуженно".

"Зачем кубок передавать Laud? А наши голоса? Я бы не проголосовала за Laud, но отдала свой голос LELÉKA".

"Не надо передавать кубок, пожалуйста".

Впоследствии представительница LELÉKA прокомментировала ее заявление в комментарии под соответствующим сообщением в Telegram-канале "Что ты знаешь о Бобуле?", чтобы не провоцировать распространение сплетен. Она отметила, что передачей кубка певица хочет поддержать коллегу и подчеркнуть его профессионализм.

"Как представительница команды LELÉKA хочу отметить, что на самом деле речь шла о кубке как символе победы. Тем самым Виктория хотела поддержать одного из своих фаворитов и подчеркнуть его значимость и высокий уровень профессионализма. Не надо разводить измену", – говорится в комментарии.

Напомним, что финал Нацотбора на Евровидение 2026 состоялся 7 февраля. Во время соревнования десять участников представили свои конкурсные композиции, однако получить желанный "билет" на главную сцену Европы смогла одна артистка – LELÉKA с песней Ridnym. Ее музыкальную работу оценили в самые высокие 10 баллов как профессиональные жюри, так и зрители. А вот Laud стал "серебряным призером" нынешнего конкурса. Судьи и зрители отдали его перформансу по 9 баллов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Суспільне" прокомментировало агитацию Русланы голосовать за LELÉKA на Нацотборе 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!