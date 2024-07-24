Руки обрезаны: на портрете принца Джорджа к его 11-летию заметили скрытую деталь

Продолжая новую традицию королевской семьи Великобритании, Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились портретом своего сына, принца Джорджа в честь его 11-летия. На обнародованном снимке молодой монарх выглядит счастливым, однако, как оказалось, его оригинал несколько отличается от опубликованного варианта.

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Принцесса Уэльская, которая долгое время интересуется фотографией, самостоятельно сделала праздничное изображение для сына, пишет Hello. Официальный портрет представители монархов решили сделать в Виндзоре.

На снимке принц Джордж одет в сдержанный костюм и светлую рубашку. Молодое королевское лицо сидит на каменной скамейке, демонстрируя искреннюю улыбку и немного наклоняясь вперед. Фото 11-летнего монарха представлено публике в черно-белом цвете, хотя раньше принц и принцесса Уэльские публиковали только цветовые варианты.

Особенностью официального портрета является то, что руки представителя королевской семьи обрезали, несмотря на то, что они были полностью изображены на оригинале. Предпосылкой такового решения стал небольшой браслет дружбы, который принц Джордж носит на левом запястье. Члены Кенсингтонского дворца не комментировали, кто сделал принцу такой подарок, чтобы не открывать детали его личной жизни.

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали фото нащадка непосредственно в своих социальных сетях, а не под эмбарго прессе, как это происходило традиционно.

Ранее OBOZ.UA писал, какие черты характера принц Джордж унаследовал от родителей.

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