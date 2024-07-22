Застенчивый, как Уильям. Какие черты именинник принц Джордж унаследовал от родителей

Принц и принцесса Уэльские поздравили своего сына принца Джорджа с 11-летием. В честь дня рождения юного монарха супруги опубликовали официальный портрет сына.

Видео дня

Как отмечают поклонники королевской семьи под постом в Instagram, именинник – копия отца, принца Уильяма. Впрочем, Джордж унаследовал не только отцовскую внешность. Королевский астролог и бывшая доверенная личность принцессы Дианы Дебби Фрэнк сообщила, что принц во многом напоминает папу и мать, пишет HELLO.

Эксперт отметила – наследник уважает своих родителей, будучи "отзывчивым" и "очень ответственным" парнем в душе. "Его личность была буквально написана в звездах, – объясняет Фрэнк. – Джордж – типичный Рак, сверхчувственный знак. Он отзывчив, заботлив и предан".

Застенчивый, как папа Уильям

"Во многих аспектах он похож на свою покойную бабушку и отца, обоих Раков, которые, как правило, действуют от сердца", – продолжила астролог. Дебби отметила, что представители этого знака зодиака могут "защищаться", особенно когда речь идет о доме и семейной жизни, "прячась в свои ракушки". Однако подростковый возраст может мотивировать Джорджа открыться миру. "И принцесса Диана, и принц Уильям были застенчивы в молодости, но они оба расцвели в своих королевских ролях", – добавила она.

Ответственный, как Кейт

Хотя принц имеет явное родство со своим отцом, "ответственный" Джордж унаследовал эту черту от матери. "Принцесса Кейт, родилась под противоположным солнечным знаком Козерога, и, что интересно, у нее Луна в Раке. Их карты перевернуты, поскольку Джордж является солнечным знаком Рак с Луной в Козероге", – пояснила Фрэнк, добавив, что эти положения характеризуют людей с повышенным чувством ответственности.

О том, каким будет Джордж как король, когда он вступит на престол после своего отца, Дебби предсказала: "Джордж будет думать скорее сердцем, чем головой. У него нет планет в воздушных знаках, а это значит, что он будет полагаться на инстинкты, а не на логику".

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему младший сын принца Уильяма почти не появляется на публике: часть плана Кейт Миддлтон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!