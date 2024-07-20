Королевская семья праздновала 6-летие принца Джорджа на частном острове: всплыли детали элитного отдыха

Вскоре сын принца и принцессы Уэльских Джордж будет отмечать день рождения. 22 июля ему исполнится 11 лет. В течение многих лет мальчик праздновал свой день рождения в настоящем королевском стиле, в частности, в сети до сих пор обсуждают детали его 6-летия.

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И хотя Уильям и Кейт предпочитают тихие вечеринки в окружении ближайших родственников, 2019 год стал исключением из правил, пишет HELLO. Маленький принц роскошно отметил шесть лет, когда его день рождения совпал с семейным отпуском.

После путешествия в Иорданию королевская семья отдыхала на карибском острове Мустик. Сообщается, что тогда монархи остановились в роскошной вилле за 27 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 1,5 миллиона гривен). Именно поэтому Уильям и Кейт опубликовали фото с отдыха в качестве официального портрета Джорджа, чтобы поздравить сына.

Потрясающая собственность с четырьмя спальнями, Villa Antilles, принадлежащая другу Уильяма, Эндрю Данну, может похвастаться 18-метровым пейзажным бассейном, джакузи, частным персоналом и невероятным видом на море на соседние острова Бекия и Сент-Винсент. Детская комната укомплектована двумя двухъярусными кроватями в морском стиле, включая фрески с изображениями китов на стенах.

На острове действует строгий запрет для полетов, что обеспечивает гостям и жителям полную конфиденциальность. В том году к Уильяму и Кейт также присоединились родители принцессы, Кэрол и Майкл Миддлтон, чтобы отдохнуть семьей.

Любопытно, что Мустик любят не только Уэльские. Сестра королевы Елизаветы II, покойная принцесса Маргарет, была постоянным гостем острова. Муж ее фрейлины леди Энн Гленконнер, лорд Гленконнер, подарил Маргарет участок земли, где она построила виллу с пятью спальнями, названную Les Jolies Eaux (с франц. – прекрасные воды).

После того, как брак Маргарет с фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом распался, Мустик стал убежищем для королевской семьи и убежищем от чрезмерного внимания. В 1996 году принцесса передала имущество своему сыну Дэвиду Линли, как свадебный подарок. Позже он продал виллу в 1999 году за 2,4 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов гривен) американскому бизнесмену Джиму Мюррею. Теперь дом с пятью спальнями с видом на Карибское море можно арендовать примерно за 25 500 фунтов стерлингов (1,3 миллиона гривен) в неделю.

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