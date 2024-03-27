10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

Несмотря на то, что в последнее время фотографии, сделанные Кейт Миддлтон стали объектом критики и разнообразных теорий, на самом деле принцесса Уэльская любит делать снимки своей семьи. Жене принца Уильяма удается поймать самые милые и чувственные моменты с участием своих родных.

На фото часто можно увидеть детей супругов и королевских особ, которые смеются, обнимаются и проводят время вместе. Подборку из самых ярких собрал журнал Haarper's Bazaar.

Принц Филипп и принц Джордж

В 2021 году после смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского, принц Уильям поделился снимком своего дедушки со старшим сыном, сделанным принцессой несколько лет назад.

Принц Уильям с детьми

Кейт Миддлтон поделилась семейным портретом в канун дня рождения принца Уильяма в 2020 году.

Король Чарльз и принц Луи

Король Чарльз обнимает внука на милой черно-белой фотографии.

Принц Луи

На фото, опубликованном во время празднования второго дня рождения сына Уэльских, принц Луи демонстрирует свои цветные руки.

Принц Уильям

Принцесса сфотографировала своего мужа перед горным массивом Гиндукуша в Пакистане.

Принц Джордж

Кейт поздравила своего старшего сына с шестым днем ​​рождения радостным портретом, опубликованным в Instagram.

Принц Уильям с малышами

Супруги Уэльских поздравили поклонников с Рождеством сладким семейным фото, сделанным Кейт.

Принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон сфотографировала свою дочь в ее первый день в детском саду.

Принцесса Шарлотта и принц Луи

Принцесса Шарлотта позирует со своим новорожденным братиком.

Принц Джордж

18-месячный принц Джордж улыбается на лестнице Кенсингтонского дворца на этом рождественском портрете, который сняла его мать Кейт.

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