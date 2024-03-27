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10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
2,5 т.
10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

Несмотря на то, что в последнее время фотографии, сделанные Кейт Миддлтон стали объектом критики и разнообразных теорий, на самом деле принцесса Уэльская любит делать снимки своей семьи. Жене принца Уильяма удается поймать самые милые и чувственные моменты с участием своих родных.

На фото часто можно увидеть детей супругов и королевских особ, которые смеются, обнимаются и проводят время вместе. Подборку из самых ярких собрал журнал Haarper's Bazaar.

Принц Филипп и принц Джордж

10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

В 2021 году после смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского, принц Уильям поделился снимком своего дедушки со старшим сыном, сделанным принцессой несколько лет назад.

Принц Уильям с детьми

10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

Кейт Миддлтон поделилась семейным портретом в канун дня рождения принца Уильяма в 2020 году.

Король Чарльз и принц Луи

10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

Король Чарльз обнимает внука на милой черно-белой фотографии.

Принц Луи

10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

На фото, опубликованном во время празднования второго дня рождения сына Уэльских, принц Луи демонстрирует свои цветные руки.

Принц Уильям

10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

Принцесса сфотографировала своего мужа перед горным массивом Гиндукуша в Пакистане.

Принц Джордж

10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

Кейт поздравила своего старшего сына с шестым днем ​​рождения радостным портретом, опубликованным в Instagram.

Принц Уильям с малышами

10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

Супруги Уэльских поздравили поклонников с Рождеством сладким семейным фото, сделанным Кейт.

Принцесса Шарлотта

10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

Кейт Миддлтон сфотографировала свою дочь в ее первый день в детском саду.

Принцесса Шарлотта и принц Луи

10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

Принцесса Шарлотта позирует со своим новорожденным братиком.

Принц Джордж

10 милых фото королевской семьи, которые сделала Кейт Миддлтон: от них веет теплом и нежностью

18-месячный принц Джордж улыбается на лестнице Кенсингтонского дворца на этом рождественском портрете, который сняла его мать Кейт.

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