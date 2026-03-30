Россияне украли у Drevo суперхит: менеджмент артиста собирается наказать плагиаторов

В марте 2026 года российский исполнитель R. Riccardo выпустил трек "Потанцуй со мной", полностью украденный из украинского хита "Енкарапіста" популярного артиста Drevo. Менеджеры певца Максима Деревянчука уже подали жалобу дистрибьюторам.

Они ожидают, что факт плагиата подтвердят и что российская песня будет удалена со всех платформ уже в ближайшее время. Об этом OBOZ.UA рассказала пресс-служба Drevo.

Хотя трек украден от первой до последней ноты, юридическая закрытость России от остального правового мира порождает безнаказанность.

"Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протащив через который объекты интеллектуальной собственности можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им этого не спустим", – заявил продюсер Drevo Михаил Шиян, основатель лейбла Sound United.

Он напомнил, что Максим Деревянчук на каждом своем концерте собирает средства в поддержку Сил обороны Украины, чтобы уничтожать врага на поле боя.

"И здесь мы также разберемся с этими ворами. Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие "танцы" должны завершаться падением в оркестровую яму", – добавил продюсер артиста.

