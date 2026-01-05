Первый хит 2026 года: о чем поет Drevo в вирусном треке 'Енкарапіста' и что может означать это странное слово

Украинский певец Drevo (Максим Деревянчук) начал 2026 год с безоговорочного хита. Его новый трек "Енкарапіста" возглавил чарты украинских песен сразу на нескольких стриминговых платформах – Spotify, Apple Music, YouTube Charts и Deezer, закрепив за артистом статус одного из самых популярных исполнителей начала года.

В то же время вокруг названия песни уже вторую неделю не утихают в сети разговоры. Вопрос, что означает слово "энкараписта", остается открытым, ведь сам Drevo уже несколько недель подряд интригует слушателей, но прямого объяснения так и не дал.

Еще с середины декабря артист подогревал интерес к релизу, намекая, что название трека имеет значение, однако отказывался его раскрывать. В TikTok Drevo отмечал, что слово "энкараписта" лучше всего объясняется самой песней, не прибегая к лингвистическим трактовкам или четким определениям.

Слово "энкараписта" отсутствует в украинских и иностранных словарях, поэтому, вероятно, речь идет об авторском неологизме или намеренной "Абракадабре" (отсылка к песне Abracadabra Леди Гаги). Это типичный прием в поп-музыке: создать слово-крючок, которое запоминается, даже если не несет смысловой нагрузки.

В частности, если искать языковые корни, то слово отдаленно напоминает португальское "encarapitar" (вскарабкиваться, вылезать наверх, садиться высоко). В сети также предполагали, что это целое словосочетание Encara a pista (с каталонского: "Все еще на пути").

Популярности трека способствовал и TikTok и Instagram: "Енкарапіста" завирусилась еще до официальной премьеры, которая состоялась 25 декабря. Уже через день после релиза песня поднялась на вторую строчку украинского YouTube Charts, а по состоянию на 30 декабря возглавила рейтинг и держит его до сих пор.

Для сравнения, предыдущий хит Drevo – "Смарагдове небо", ставший одним из главных музыкальных трендов лета 2025 года, пока удерживает шестую позицию в Apple Music Украина, а в YouTube Charts – не входит в топ-30.

Текст песни "Енкарапіста"

Білі дні, білі ночі

Ми з тобою Тамагочі

Злі й красиві твої очі

В мене в серці щось лоскоче

Сірі дні, сірі ночі

Тягнуться за мною досі

Під покровою ночі

Під покровою

Танцювала моя дама

Моя дама від Адама

Танцювала, йой

Мадмазель, my love

Танцювала моя дама

Моя дама від Адама

Танцювала, йой

Мадмазель

Якось сумно все навколо

Але я іду додому

Не зумію, не пробачу

Ворогу мої невдачі

Ще розквітне черемшина

І настане час погорди

Під покровою ноч

Під покровою

Я полюбив тебе

Я полюбив тебе

Я полюбив тебе

Я полюбив тебе

Танцювала моя дама

Моя дама від Адама

Танцювала, йой

Мадмазель, my love

Танцювала моя дама

Моя дама від Адама

Танцювала, йой

Мадмазель

