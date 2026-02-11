Автор хита 'Смарагдове небо' сделал предложение любимой: как выглядит невеста 24-летнего DREVO. Фото

Украинский певец Максим Деревянчук, более известный аудитории под сценическим псевдонимом DREVO, решился на важный шаг в отношениях со своей девушкой Яной Рудник. 24-летний актер хита "Смарагдове небо" сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

Видео дня

Радостной новостью избранница артиста поделилась на личной странице в Instagram. Она опубликовала серию фотографий, где показала подписчикам, каким был важный момент.

DREVO сделал предложение любимой в довольно романтической атмосфере. Певец подготовил для Яны Рудник красивый букет из нежно-розовых роз, а также небольшой ужин. Он подарил избраннице кольцо с драгоценными камнями и услышал заветное "да".

Пользователи сети искренне обрадовались за такие изменения в личной жизни пары, поэтому активно начали ее поздравлять и желать счастья будущей семье:

"Поздравление вам! Вы очень красивая пара".

"Класс. Поздравляем, счастья молодой семье".

"Будьте счастливы! Восхищаюсь вашей парой! Чистые такие, светлые".

"Поздравляю. Супер красивая пара. Берегите друг друга. Честь быть вашим поклонником".

"Поздравляем. Будьте счастливы".

Стоит отметить, что DREVO не раскрывает фанатам много подробностей о своей личной жизни, но все же определенной информацией делился. Так, например, известно, что артист знаком с Яной Рудник еще с тех пор, как она закончила школу. Влюбленные родом из одного города Вараш Ровенской области.

Кстати, избранница помогает DREVO в развитии музыкальной карьеры. Как делился исполнитель, именно Яна Рудник придумала первые строки трека "Смарагдове небо", который стал настоящим хитом и даже оказался на второй строчке среди самых популярных композиций в Украине за 2025 год в Apple Music.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Евгений Клопотенко сделал предложение избраннице в украинском стиле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!