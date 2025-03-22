Рокер Нил Янг отменил бесплатный концерт в Украине и назвал причину

Легендарный канадский фолк-рок музыкант Нил Янг объявил об отмене бесплатного концерта в Украине. 79-летний артист собирался выступить в Киеве вместе с группой Chrome Hearts, однако теперь он сообщил, что не сможет приехать в столицу из-за "сильного изменения ситуации".

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Соответствующая информация появилась на сайте Neil Young Archives. Знаменитость попросил прощения у украинских поклонников за такое решение.

"У нас было хорошее место проведения концерта, недалеко от укрытия, но изменение ситуации в регионе слишком сильное. Я не мог с чистой совестью взять свою команду и инструменты в ту зону. Прошу прощения у всех. Украина – большая страна с хорошим лидером. Слава Украине", – написал исполнитель.

Напомним, что о намерениях организовать концерт в Украине Нил Янг сообщил в начале марта. Он планировал приехать в Киев с бесплатным шоу, чтобы все желающие могли насладиться музыкой. Тогда не разглашалась ни точная дата, ни место проведения мероприятия, однако ожидалось, что выступление состоится до 18 июня, когда стартует запланированная часть тура в Швеции. Объявление звезда дополнил словами: "Продолжайте рок-н-ролл в СВОБОДНОМ МИРЕ".

Музыкальную карьеру Нил Янг начал в 1960-х годах. Настоящую популярность артист достиг как сольный исполнитель и участник групп Buffalo Springfield и Crosby, Stills, Nash & Young. Он является лауреатом премий "Грэмми" и "Джуно", а в 1995 и 1997 годах был включен в Зал славы рок-н-ролла.

В 2023-ем по версии журнала Rolling Stone Нил Янг занял 30 место в рейтинге лучших гитаристов, а также попал в 100 самых выдающихся музыкантов.

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