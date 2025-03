Рок-легенда Нил Янг объявил о бесплатном концерте в Украине

Легендарный фолк-рок-музыкант Нил Янг объявил о намерении провести бесплатный концерт в Украине. Эта информация появилась на его официальном сайте, однако точная дата и место проведения пока остаются неизвестными.

Видео дня

Ожидается, что выступление состоится до 18 июня, когда стартует запланированная часть тура в Швеции. В своем сообщении Янг отметил, что сейчас продолжаются переговоры по организации концерта, и завершил объявление словами Keep on Rockin' in the FREE WORLD ("Продолжайте рок-н-ролл в СВОБОДНОМ МИРЕ").

"Нил Янг и Chrome Hearts откроют будущий европейский тур Love Earth Tour в Украине бесплатным концертом для всех желающих! Сейчас мы ведем переговоры и объявим детали здесь, в Нью-Йорке. Продолжайте рок-н-ролл в СВОБОДНОМ МИРЕ", – сообщают на сайте.

Вероятно, такое решение музыкант принял после недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Сам Янг неоднократно высказывался против действующего американского лидера Дональда Трампа и решительно поддерживал Украину, называя войну, развязанную РФ, "безумием старого диктатора".

Нил Янг начал карьеру в 1960-х, а всемирную славу снискал как сольный исполнитель и участник групп Buffalo Springfield и Crosby, Stills, Nash & Young. Его альбомы Harvest, After the Gold Rush, Rust Never Sleeps вошли в историю рок-музыки, а сам Янг получил прозвище "Крестный отец гранжа" из-за влияния на поколение альтернативных рокеров.

Он дважды включен в Зал славы рок-н-ролла, является лауреатом "Грэмми" и "Джуно", а Rolling Stone в 2023 году поставил его на 30-е место среди величайших гитаристов мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что его жена поддержала украинцев на церемонии награждения премии Оскар 2025, состоявшейся в ночь со 2 на 3 марта. Звезда фильмов "Убить Билла" Дэрил Анна начала свою речь с упоминания об Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!