'Эта новость может вас разочаровать': победители Евровидения отменили концерт в Украине и назвали причину

Певцы из Швейцарии Nemo, которые в 2024 году принесли своей стране победу на песенном конкурсе Евровидения, сообщили об отмене концерта в Киеве. Выступление должно было состояться в рамках европейского тура, однако знаменитости решили перенести шоу, поскольку сосредоточились на создании новой музыки.

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Соответствующая информация появилась на странице обладателей хрустального микрофона в Instagram. Они добавили: понимают, что эта новость может сильно огорчить фанатов, однако сосредоточены на создании альбома, который может стать их "лучшей работой".

"С тяжелым сердцем сообщаем о переносе европейского тура в этом году. Дать изменены на конец октября и декабрь. Я знаю, с каким нетерпением вы все ждали этого выступления весной, и, поскольку вы знаете меня, то понимаете, как много для меня значит встречаться с вами и выступать для вас. Я понимаю, что эта новость может вас разочаровать, и хочу извиниться за любые неудобства", – написали победители Евровидения 2024.

Как отметили Nemo, после получения хрустального микрофона у них не было достаточного времени для написания и продюсирования большого количества достойных песен. Следующие несколько месяцев артисты планируют посвятить работе над новым альбомом. Они добавили: "Хотим создать лучшую работу, которую когда-либо делали, а потом, когда все будет готово, оторваться под нее с вами в туре. Очень благодарны за ваше терпение и понимание".

Кроме того, в соцсетях артистов появилось фото с новыми датами концертов. В расписании тура Украины нет, однако певцы отметили, что эта информация появится в скором времени.

Напомним, новость о первом концерте Nemo в нашей стране, который должен был состояться в марте 2025 года в клубе Atlas, была объявлена во время фестиваля Atlas United. 12 июня победители песенного конкурса опубликовали расписание будущих концертов по Европе и отметили, что они работают над организацией шоу в Греции и Украине. На отечественном букинг-сервисе цена билетов варьировалась от 1300 до 5000 гривен.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победители Евровидения 2024 года сняли провокационный клип с Jerry Heil и другими участниками конкурса.

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