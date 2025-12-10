Родные и друзья Михаила Клименко из ADAM обратились к фанатам после его похорон

Родные и друзья фронтмена группы ADAM Михаила Клименко обратились к фанатам с публичным призывом поддержать его семью после похорон артиста. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях от имени близкого круга музыканта.

В обращении в Instagram говорится о том, что лучшей данью памяти Клименко сейчас является финансовая помощь его семье, которая потеряла отца, мужа и единственного кормильца. Друзья и коллеги отметили, что сам Михаил много лет бесплатно выступал на благотворительных концертах и всегда отдавал часть себя людям, а теперь пришло время ответить взаимностью.

"Мы попрощались с Мишей... Навсегда... Провели его под бесконечные овации, которых заслуживает настоящий артист. Лучшая благодарность любимому артисту, Мише Клименко, от нас сегодня – это поддержать его семью, которая потеряла своего отца, любимого мужа и единственного кормильца в семье.

Миша всегда выступал на благотворительных концертах. Он дарил нам музыку и тепло просто так, потому что умел отдавать. И теперь наше время отблагодарить. Самое ценное, что мы можем сделать для него сейчас – помочь его близким", – говорится с сообщении.

Каждый донат предлагают воспринимать как "билет на концерт Миши", на который он бы пригласил слушателей лично. Авторы обращения подчеркивают: даже небольшие суммы могут стать реальным вкладом в будущее его детей – их образование и достойный старт в жизни.

Прощание с Михаилом Клименко состоялось 9 декабря в Киевской филармонии. Зал был заполнен живыми цветами – красными и белыми розами – в соответствии с просьбой вдовы музыканта. У входа установили мольберты с известными цитатами из песен группы ADAM о любви. Эти фразы стали визуальным и содержательным акцентом церемонии, напоминая о главной теме творчества артиста.

После щемящей речи жены присутствующие почтили память Клименко многоминутными овациями, а затем в унисон спели его самую популярную песню – "Повільно". Этот момент стал завершающим жестом благодарности музыканту за его творчество и человечность.

Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года после трехнедельной комы, вызванной осложнениями туберкулезного менингита.

Читайте на OBOZ.UA воспоминания от жены, друзей и коллег о последних днях Михаила Клименко. "Мы и не знали, что у Миши столько поклонников, что его так много людей любят. Он никогда об этом не говорил, был очень скромным. Когда спрашивала о делах, отвечал: "Мамочка моя (так меня называл), у меня все хорошо", – рассказывала его мама.

