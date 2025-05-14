Роберт Де Ниро унизил Трампа в речи на Каннском кинофестивале и призвал мир противостоять ему

Во вторник, 13 мая, состоялась официальная церемония открытия международного Каннского кинофестиваля во Франции. На торжественном мероприятии голливудский актер Роберт де Ниро получил "Золотую пальмовую ветвь", а в течение своей речи публично унизил 47-го президента США Дональда Трампа.

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Прямо со сцены знаменитость отметил, что американский лидер представляет глобальную угрозу демократии, пишет The Guardian. Более того, звезда призвал мир решительно противостоять деятельности политика, однако, конечно же, без насилия.

"В моей стране мы отчаянно боремся за демократию, которую когда-то считали должным. Это влияет на всех нас здесь, потому что искусство объединяет людей, как сегодня. Искусство ищет правду. Искусство охватывает разнообразие. Именно поэтому искусство является угрозой. Вот почему мы являемся угрозой для автократов и фашистов. Американский президент-филистер (человек с ограниченным мировоззрением. – Ред.) сам назначил себя руководителем одного из наших главных культурных институтов – Центра исполнительского искусства им. Джона Ф. Кеннеди. Он сократил финансирование и поддержку искусства, гуманитарных наук и образования", – сказал актер.

В частности Роберт де Ниро не оставил без внимания и решение Дональда Трампа ввести 100% пошлины на все иностранные фильмы. По мнению политика, проекты других государств ослабляют индустрию кино США. Президент подает свою деятельность как шаг в защиту национальной безопасности.

Стоит отметить, что введение пошлины означает значительное увеличение стоимости иностранного контента для американских зрителей.

"Нельзя установить цену на творчество, но, пожалуй, можно установить на него тариф. Конечно, это неприемлемо. Все эти нападки неприемлемы. И это не только американская проблема, это глобальная проблема. Как в фильме, мы не можем просто сидеть, сложа руки, и смотреть. Мы должны действовать. Настало время для всех, кому не безразлична свобода, объединяться, протестовать, а когда будут выборы – голосовать. Сегодня вечером, и в течение следующих 11 дней, мы покажем нашу силу и преданность, празднуя искусство на этом славном фестивале", – подчеркнул актер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Мадонна публично унизила Трампа и обратилась к американцам с риторическим вопросом.

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