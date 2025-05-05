"Голливуд быстро умирает": Трамп немедленно вводит 100% пошлины на все иностранные фильмы

Американский Президент Дональд Трамп заявил о начале процесса введения 100% пошлины на все иностранные фильмы, обвиняя другие государства в сознательном ослаблении американского кино. Это решение представляется им как шаг в защиту национальной безопасности и попытка вернуть производство фильмов в США.

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Об этом он написал в социальной сети X. По его словам, иностранные правительства предлагают выгодные условия, налоговые льготы и другие стимулы для переманивания американских студий, что приводит к падению экономической активности в Соединенных Штатах.

Президент считает подобные действия не просто несправедливыми, а опасными. Он назвал их "согласованными усилиями", создающими "информационно-пропагандистскую угрозу" и непосредственно угрожающим национальной безопасности США. "Мы снова хотим, чтобы кино делали в Америке !" – заявил Трамп.

Ранее он заявлял, что его тарифная стратегия не война, а средство давления на другие государства для заключения более выгодных соглашений. Не отказываясь от провокационной лексики, он подчеркивал, что иностранные лидеры "целуют меня в жопу", когда приезжают на переговоры.

Введение 100% пошлины означает существенное удорожание иностранного контента для американских зрителей, что может привести к снижению импорта фильмов из-за границы. С другой стороны, американские стриминговые гиганты могут получить новый импульс для внутреннего производства, но это также может привести к дипломатическим конфликтам со странами, где производится популярный киноконтент.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп предположил, что введенные пошлины США могут остаться на постоянной основе, поскольку их наличие стимулирует бизнес открывать производство именно в Америке, а не за границей. Если компании будут знать, что тарифы отменят, у них нет мотивации переносить свои мощности в Соединенные Штаты.

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