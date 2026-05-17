Результаты Евровидения 2026: как зрители изменили финальный рейтинг участников

16 мая в австрийской Вене состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2026. В течение шоу артисты из 25 стран-участниц продемонстрировали свои номера, а победителя определяли по сумме голосов жюри и зрителей. По итогам голосования, хрустальный микрофон одержала представительница Болгарии DARA.

Видео дня

OBOZ.UA следил за трансляцией 70-го песенного конкурса. После объявления оценок от жюри турнирная таблица имела один вид, однако результаты телеголосования существенно повлияли на рейтинг. Именно поддержка аудитории стала решающей для части участников конкурса.

Фаворитом зрителей стала триумфаторка конкурса DARA с песней Bangaranga. По результатам телеголосования артистка набрала 312 баллов, а вот от профессионального жюри получила чуть меньше голосов – 204. В итоге это принесло исполнительнице в финале 516 баллов, а вместе с тем и победу.

А "серебро" по оценкам телезрителей получила представительница Румынии Александра Капитанеску. Для нее поддержка еврофанов сыграла ключевую роль, ведь помогла сильно взлететь в общем рейтинге. Зрители отдали артистке 232 голоса, тогда как профессиональное жюри – 64.

Тройку лидеров по результатам телеголосования закрывает артист из Израиля Наом Беттан. Перформанс певца оценили в 220 баллов, тогда как от жюри он получил 123.

Достаточно неплохую поддержку от еврофанов получила и представительница Украины – LELÉKA (Виктория Лелека). Зрители отдали артистке 167 голосов, а вот жюри – 54. В общем украинская знаменитость получила 221 балл и заняла 9 место. Какие страны отдали нам 12 баллов – читайте в материале OBOZ.UA.

Были и конкурсанты, не смогли получить значительной поддержки от аудитории. Самые низкие результаты телеголосования зафиксировали у представителей Бельгии, Германии и Великобритании. Они получили по 0 баллов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в номере украинки зашифровали много символов: от птицы в волосах до намека на Азовсталь. Что еще интересного заметили еврофаны?

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!