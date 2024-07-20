Решетник обратился к украинцам после убийства Ирины Фарион: они нас уничтожают, общайтесь с детьми на украинском языке

Известный телеведущий и шоумен Григорий Решетник обратился к своей аудитории с призывом изучать украинский язык и разговаривать на нем в повседневной жизни. 40-летний мужчина привлек особое внимание поклонников на важность использования родных слов в общении с детьми, которые, по словам артиста, владеют английским лучше, чем соловьиной.

Видео дня

Видеообращение общественный деятель опубликовал на своей странице в Instagram. Телеведущий отметил, что каждый гражданин Украины должен сознательно относиться к родному языку.

"Украинский – это основа нашего государства, основа нашей силы. Общайтесь на украинском хотя бы с детьми вашими. Ради них, чтобы они знали его, чтобы они общались на родном языке", – провозгласил Григорий Решетник.

Шоумен отметил, что каждый человек, желающий жить на территории нашего государства, обязан знать соловьиную. По его мнению, современные тенденции воспитания детей, которые активно используют родители, могут стать причиной перехода на английский молодого поколения. Он объяснил, что сегодня малыши могут свободно общаться на иностранном языке, однако испытывают большие проблемы с употреблением украинского.

"Пора быть сознательными, наконец. Столько уже всего пережили, ну неужели не понятно, впереди еще столько вызовов. Язык – основа основ. По-украински звучит сердце Украины", – подчеркнул артист.

Под эмоциональным видеообращением артист оставил краткую, но меткую подпись: "Они уничтожают людей, уничтожают украинский язык, уничтожают нас – украинцев".

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