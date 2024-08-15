Разводит лошадей и коллекционирует произведения искусства. Что известно о самой богатой женщине в мире, состояние которой достигает $870 миллионов

Элис Уолтон, единственная наследница состояния американской корпорации розничной торговли Walmart, признана самой богатой женщиной в мире. По состоянию на 15 августа 2024 года она находится на 19 строчке списка Bloomberg.

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Три наследника Walmart Роб Уолтон, Джим Уолтон и Элис Уолтон имеют совокупное состояние в более чем 250 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Предпринимательница обогнала даже Франсуазу Бэттенкур Мейерс, наследницу L'Oreal, пишет Business Insider.

Несмотря на высокий статус Уолтонов, их личная жизнь остается преимущественно частной. Что известно о мультимиллиардере и на что она тратит свои деньги – читайте дальше.

Элис Уолтон, единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона – самая богатая женщина мира

Уолтон и наследница L'Oréal Франсуаза Беттанкур Мейерс регулярно занимают первое место.

В отличие от своих братьев Роба и Джима, Элис Уолтон никогда не принимала активного участия в управлении Walmart, а стала покровительницей искусства

Согласно профилю New Yorker, бизнесвумен влюбилась в искусство в молодом возрасте. В 10 лет она купила свое первое произведение: репродукцию картины Пикассо за 2 доллара, рассказала она изданию. После окончания Университета Тринити в 1971 году Уолтон ненадолго вошла в семейный бизнес, работая в Walmart закупщицей детской одежды.

Но ее карьера по-настоящему началась в сфере финансов, что привело ее к созданию инвестиционного банка Llama Company в 1988 году. Миллиардерша была замужем и разведена дважды, детей нет.

У Волтон огромная частная коллекция произведений искусства с оригинальными работами легендарных американских художников

"Коллекционирование было такой радостью и столь важной частью моей жизни с точки зрения видения искусства и любви к нему", – сказала она в интервью The New Yorker. В 2011 году она открыла музей американского искусства "Хрустальные мосты" за 50 миллионов долларов в Бентонвилле, штат Арканзас, где разместила свою частную коллекцию стоимостью 500 миллионов.

В 2014 году наследница Walmart выложила 44,4 миллиона долларов за произведение Джорджии О'Киф. Это была самая дорогая работа женщины-художницы в истории. Позже Уолтон выставила ее в своем музее.

Уолтон пожертвовал миллионы на искусство

В январе 2016 года Уолтон пожертвовала 3,7 миллиона собственных акций Walmart, которые в то время стоили около 225 миллионов долларов, семейной неприбыльной организации – Walton Family Foundation. В следующем году благотворительный фонд пожертвовал 120 миллионов долларов Университета Арканзаса по созданию Школы искусств. Она также имеет собственную благотворительную организацию Фонд Элис Л. Уолтон, который, согласно информации на его сайте, жертвует средства на искусство, образование и здравоохранение. Уолтон также вложила часть своих денег в политику.

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"Я была привлечена во многих направлениях, и я хочу сосредоточиться, – сказала Уолтон в 2017 году. – У меня есть дом в Форт-Уорте, поэтому я переезжаю в город".

В 2017 году она продала свое ранчо в Техасе за неразглашенную сумму. Начальная цена за Rocking W Ranch составляла 19,75 миллионов долларов, но впоследствии была снижена до 16,5 миллионов долларов. Действующее ранчо имело более 250 акров пастбищ и хозяйственные постройки для крупного рогатого скота и лошадей.

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