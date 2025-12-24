Пять дней празднования и 10 платьев невесты: как прошла помпезная свадьба актера Андреа Прети и теннисистки Винус Уильямс
В минувшие выходные американская теннисистка Винус Уильямс вышла замуж за своего любимого мужчину, актера Андреа Прети. Пара сыграла роскошную свадьбу в городе Палм-Бич, штат Флорида, а празднование важного события длилось пять дней.
Что интересно, первую церемонию влюбленные организовали еще 18 сентября на итальянском острове Иския, однако со временем решили устроить более помпезное мероприятие. Интересные детали о праздновании появились в издании Vogue.
Первый день празднования Винус Уильямс и Андреа Прети провели в компании 10-12 самых близких друзей на роскошной яхте, которую им подарила сестра спортсменки Серена Уильямс. Как поделилась теннисистка, тогда они много смеялись, танцевали, разговаривали и просто наслаждались моментом.
На следующий день на заднем дворе дома влюбленных состоялся девичник. По словам Винус Уильямс, изюминкой вечеринки было то, что они с подругами исполняли любимые песни Бейонсе, а Серена Уильямс даже воплотила образ артистки из клипа к песне Sorry. Позже молодожены провели время со своими 35 родственниками за ужином в Майами, а дальше организовали значительно более активный день, играя в волейбол, теннис и доджбол.
В пятницу Винус Уильямс и Андреа Прети поехали в суд, чтобы официально заключить брак. Пара провела церемонию в интимной атмосфере абсолютно без гостей. На следующий день уже состоялась долгожданная свадьба. Важный день запомнился молодоженам, да и всем присутствующим, романтической атмосферой, кучей трогательных моментов и, конечно же, весельем.
Стоит заметить, что во время празднования Винус Уильямс десять раз меняла свои платья. Теннисистка хотела выглядеть безупречно, поэтому сотрудничала с мировыми дизайнерами.
История любви актера и спортсменки
Винус Уильямс и Андреа Прети познакомились в 2024 году во время Недели моды в Милане. Что интересно, ни один из них изначально не планировал появляться на мероприятии, однако судьба сложилась иначе. Уже после первой встречи теннисистка и актер начали активно общаться в соцсетях, а позже встретились в Лондоне, где позавтракали с семьей Уильямс.
"После наших свиданий в Лондоне я просто знала, что выйду за него замуж. Люди всегда говорят, что они это чувствуют, и я так же", – говорила спортсменка.
В январе 2025 года Андреа Прети сделал Винус Уильямс предложение руки и сердца. Как вспоминала теннисистка, в тот момент она не могла прекратить смеяться и прыгать от счастья.
