Пьяные 'бугаи': певица Tayanna пожаловалась на ужасное поведение украинских мужчин за границей

41-летняя исполнительница Татьяна Решетняк, более известная аудитории под псевдонимом Tayanna, прокомментировала неприятный инцидент, который произошел во время ее выступления в Чикаго, США. Тогда артистка пригласила на сцену нескольких украинских мужчин, согласно концертной программе, а они начали вести себя неадекватно и довольно неприлично. Как призналась знаменитость, такое ужасное поведение фанатов, которые еще и были пьяными, стало для нее настоящим шоком.

Видео дня

Tayanna отметила, что в тот момент сильно растерялась и, возможно, именно поэтому не прекратила музыкальное шоу. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Ситуация заключается в том, что это был ночной клуб. Конечно, там есть разные люди. По своей программе я вызываю на одну песню девушек, на другую – мужчин. То есть, у меня всегда на сцене кто-то есть. Конечно, такого я не ожидала. Это для меня был шок. Больше всего неприятно было видеть украинских мужчин, здоровых "бугаев", которые пьяны и так себя ведут", – высказалась звезда.

По словам Tayanna, поскольку она профессионал своего дела, продолжала концерт, несмотря на возмутительную ситуацию. Однако, если в будущем исполнительнице снова придется столкнуться с чем-то подобным, она, вероятнее всего, будет реагировать более активно.

Что известно об инциденте

После музыкального шоу Tayanna в Чикаго на просторах сети появился ролик, где можно увидеть, как два мужчины пустились в пляс под ее композицию прямо на сцене. Некоторые фанаты выполняли сдержанные движения, однако двое из них были гораздо более раскованные. Они пытались провзаимодействовать со знаменитостью, более того, прикоснуться к ней.

Такое поведение мужчин сильно разгневало пользователей сети. Под роликом появилось много комментариев, где одни юзеры откровенно пристыдили фанатов Tayanna, а другие удивлялись, почему охрана и организаторы никак не влияла на ситуацию.

Возмущение людей не осталось без ответа. Организаторы мероприятия отметили: певица сама приняла решение пригласить мужчин присоединиться к ее перформансу и никак не показывала, что чувствует себя дискомфортно.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что концерт Виталия Лобача в Борисполе обернулся "пьяным мордобоем" на глазах у детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!