'Где была охрана?' В сети разгорелся скандал из-за инцидента на концерте Tayanna в США: организаторы прокомментировали

Во время концерта украинской исполнительницы Татьяны Решетняк, более известной аудитории под псевдонимом Tayanna, в одном из клубов Чикаго, США, произошел неприятный инцидент. На сцену с артисткой вышли два мужчины, которые вели себя довольно откровенно и непристойно.

Соответствующий ролик обнародовали на платформе Threads. Пользователи сети были не на шутку возмущены таким поведением посетителей музыкального шоу, поэтому, не сдерживая эмоций, высказывали свои мысли о ситуации в комментариях.

На ролике можно увидеть, как два мужчины пустились в пляс под одну из композиций Tayanna прямо на сцене. Они все время хотели контактировать с исполнительницей, а один из фанатов даже позволил себе прикоснуться к ней.

"Tayanna выступала в клубе Stereo в Чикаго. И я искренне восхищаюсь терпением этой невероятной женщины. За макак – просто стыдно. Без комментариев", – написала юзер, которая опубликовала видео с музыкального шоу.

Мнение девушки разделили и другие пользователи сети. Одни люди критиковали поведение мужчин, тогда как другие не могли понять, почему охрана никак не влияла на ситуацию, а организаторы концерта допустили такой инцидент.

"Боже, какое неуважение к женщине и артистке. Ребята, давайте представим, что выступает ваша дочь, или сестра и к ней такое неуважение со стороны мужчин. Ваши действия? Правильно, вас это будет злить! Давайте будем людьми и будем уважать женщин".

"Это очень опасно. Обидно, что певица в таком оказалась".

"Тут вопрос к организаторам, почему такое было возможно на концерте".

"Почему охрана ничего не сделала?".

"Жесть. Я бы на ее месте ушла со сцены, пока охрана не уберет этих непутевых. Организаторы, это провал".

"Восхищаться терпением не надо. Стоило остановить концерт и снять со сцены всех макак. Это просто должно быть запрещено. Где была охрана?".

Комментарий организаторов музыкального шоу

Организаторы выступления Tayanna в США не остались в стороне от скандала, поэтому вышли на связь, чтобы расставить все точки над "і". Они отметили: певица сама приняла решение пригласить мужчин присоединиться к ее перформансу и никак не показывала, что чувствует себя дискомфортно.

"Во время этого номера Tayanna самостоятельно выбрала и пригласила ребят на сцену – этот момент не был заранее согласован или проговорен с организаторами. На протяжении всего выступления артистка чувствовала себя комфортно, не обращалась за помощью и не подавала сигналов о дискомфорте. Мы всегда заботимся о безопасности и уважении к артистам и зрителям, и готовы реагировать в любой ситуации", – говорится в сообщении.

