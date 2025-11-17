УкраїнськаУКР
Артист продолжал петь, пока женщины дрались под сценой: концерт в Борисполе обернулся "пьяным мордобоем" на глазах у детей

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
717
На концерте Виталия Лобача в Борисполе произошел инцидент, который превратил запланированное культурное событие в скандал с "мордобоем". Под сценой две нетрезвые посетительницы устроили потасовку во время выступления любимого артиста.

Событие видели дети и десятки семей, которые были в зале. По словам очевидцев, конфликт между женщинами начался со словесного спора, но уже через несколько секунд перерос в силовое противостояние.

Одна из участниц драки получила травмы и потеряла зуб, обе вырывали друг другу волосы.

Виталий Лобач отметил, что заметил непонятное движение в зале еще во время исполнения композиции. По его словам, сначала показалось, что кому-то стало плохо, однако уже через мгновение стало очевидно, что под сценой драка.

Артист сразу обратился к своей команде с просьбой устранить нарушения, ведь безопасность зрителей была в приоритете.

"Я увидел движение в зале прямо во время исполнения песни. Сначала подумал, что кому-то стало плохо, а уже через мгновение понял, что это драка. На сцене все видно хорошо, и поверьте, это очень отвлекает. Я сразу попросил команду разобраться, потому что безопасность людей – номер один", – прокомментировал Лобач.

Команда певца назвала инцидент крайне неприятным и противоречащим ценностям артиста. Лобач отметил, что концерты должны быть пространством для музыки и положительных эмоций, а не местом для "боев без правил".

Эта ситуация произошла в Борисполе – городе, который имеет особое значение для музыканта. Как он отмечает, именно здесь состоялся его первый билетный концерт, однако на этот раз город запомнился вовсе не атмосферой тепла, а нежелательной агрессией со стороны отдельных посетительниц.

Несмотря на скандал, выступление продолжилось, а команда артиста призвала публику к взаимному уважению.

Справка

Виталий Лобач – украинский эстрадный певец, композитор и блогер. Творческий путь начал с выступлений на свадьбах, впоследствии вышел на профессиональную сцену и принял участие в телепроекте "Музыкальная платформа Украины".

После 2022 года полностью отказался от русскоязычного репертуара и сосредоточился на украиноязычных композициях, которые собрали миллионы прослушиваний.

