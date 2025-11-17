Артист продолжал петь, пока женщины дрались под сценой: концерт в Борисполе обернулся 'пьяным мордобоем' на глазах у детей

На концерте Виталия Лобача в Борисполе произошел инцидент, который превратил запланированное культурное событие в скандал с "мордобоем". Под сценой две нетрезвые посетительницы устроили потасовку во время выступления любимого артиста.

Видео дня

Событие видели дети и десятки семей, которые были в зале. По словам очевидцев, конфликт между женщинами начался со словесного спора, но уже через несколько секунд перерос в силовое противостояние.

Одна из участниц драки получила травмы и потеряла зуб, обе вырывали друг другу волосы.

Виталий Лобач отметил, что заметил непонятное движение в зале еще во время исполнения композиции. По его словам, сначала показалось, что кому-то стало плохо, однако уже через мгновение стало очевидно, что под сценой драка.

Артист сразу обратился к своей команде с просьбой устранить нарушения, ведь безопасность зрителей была в приоритете.

"Я увидел движение в зале прямо во время исполнения песни. Сначала подумал, что кому-то стало плохо, а уже через мгновение понял, что это драка. На сцене все видно хорошо, и поверьте, это очень отвлекает. Я сразу попросил команду разобраться, потому что безопасность людей – номер один", – прокомментировал Лобач.

Команда певца назвала инцидент крайне неприятным и противоречащим ценностям артиста. Лобач отметил, что концерты должны быть пространством для музыки и положительных эмоций, а не местом для "боев без правил".

Эта ситуация произошла в Борисполе – городе, который имеет особое значение для музыканта. Как он отмечает, именно здесь состоялся его первый билетный концерт, однако на этот раз город запомнился вовсе не атмосферой тепла, а нежелательной агрессией со стороны отдельных посетительниц.

Несмотря на скандал, выступление продолжилось, а команда артиста призвала публику к взаимному уважению.

Справка

Виталий Лобач – украинский эстрадный певец, композитор и блогер. Творческий путь начал с выступлений на свадьбах, впоследствии вышел на профессиональную сцену и принял участие в телепроекте "Музыкальная платформа Украины".

После 2022 года полностью отказался от русскоязычного репертуара и сосредоточился на украиноязычных композициях, которые собрали миллионы прослушиваний.

Ранее OBOZ.UA писал, что на концерте Пивоварова заметили его вероятную возлюбленную. Момент, когда артист во время исполнения песни "Блакить твоїх очей" нежно смотрел в ее сторону, засняли присутствующие в зале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!