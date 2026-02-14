'Провели день именно так, как хотели': лидер 'Без обмежень' Сергей Танчинец впервые рассказал, какой была его тайная свадьба с любимой

Украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец впервые поделился подробностями своей свадьбы с избранницей Юлианой Корецкой. Важный день влюбленные провели полностью наслаждаясь компанией друг друга, ведь не устраивали громких гуляний с толпами гостей.

Как отметил артист, камерная церемония полноценно отражала их с партнершей как пару, ведь они оба являются некими отшельниками. Детали празднования знаменитость раскрыл в интервью Viva!

"Она была чрезвычайно камерной. Наша свадьба полностью отражает нас как пару. Мы своего рода отшельники, почти интроверты, поэтому этот день был только для двоих. После – красивый ужин также вдвоем. Мы хотели прожить эти эмоции и оставить момент только для себя", – рассказал исполнитель.

Со своей стороны Юлиана Корецкая поделилась, что они с Сергеем Танчинцем не выбирали дату для проведения свадьбы заранее. Влюбленные "уловили" несколькодневный промежуток между концертами и связали себя узами брака.

"Мы провели день именно так, как хотели – гуляли по вечернему Киеву, а уже через день поехали работать. Без громких празднований – и получили от этого максимум удовольствия", – сказала жена фронтмена "Без обмежень".

Как вспомнил Сергей Танчинец, самым трогательным мгновением из всей церемонии для него стал момент обмена обручальными кольцами. Тогда молодожены смотрели друг другу в глаза и произносили клятвы, что вызвало у артиста сильные эмоции. А вот Юлиана Корецкая не стала скрывать, что едва сдерживала слезы во время всей церемонии росписи.

История любви пары

Сергей Танчинец впервые встретился со своей будущей женой в 2017 году в Радехове Львовской области. Тогда Юлиана Корецкая приехала в город для работы на фестивале, где выступал коллектив "Без обмежень". Как отметила избранница певца, в тот период они не сильно запомнились друг другу, однако все изменилось в 2020-м, когда она переехала в Киев и стала пиарщицей коллектива.

Что интересно, Танчинец и Корецкая уже в первые дни развития отношений поняли – между ними не просто рядовой роман, а серьезная и долговременная история любви. Публично о своих чувствах пара заговорила в 2024 году на день рождения исполнителя.

Предложение руки и сердца Сергей Танчинец сделал любимой летом 2025-го. Примерно за полгода до романтического момента фронтмен "Без обмежень" расспрашивал, какое кольцо хотела бы получить Корецкая, чтобы сделать этот день для нее идеальным. Осенью они сыграли свадьбу, кадрами с которой поделились только в 2026 году.

