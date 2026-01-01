Невеста в мини и черных очках: лидер 'Без Обмежень' Сергей Танчинец тайно женился на любимой и показал первые фото

Украинский певец и фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец тайно связал себя узами брака с любимой женщиной, которая по совместительству является пиарщицей его коллектива, Юлианой Корецкой. Кардинальные изменения в личной жизни артист решил рассекретить по случаю дня рождения партнерши.

Видео дня

Знаменитость обнародовал трогательный пост в Instagram, где посвятил избраннице теплые слова и назвал ее Юлианой Танчинец. Более того, он поделился первыми фотографиями с их свадьбы.

"С днем рождения, моя Юлиана Танчинец! Спасибо за крылья за спиной, спасибо за землю под ногами, спасибо за любовь, за заботу, за принятие! Ты мое счастье", – написал исполнитель.

На кадрах можно увидеть, что для торжественной церемонии влюбленные выбрали довольно стильные луки. Невеста нарядилась в мини-платье с открытыми плечами, которое скомбинировала с босоножками на каблуках и черными очками. Волосы она собрала в низкий гладкий пучок, а также добавила длинную фату.

Сергей Танчинец отдал предпочтение черному костюму-двойке, который скомбинировал с белой рубашкой и бабочкой. Главным аксессуаром его свадебного образа также стали солнцезащитные очки.

Предложение и слухи о свадьбе

О возможном романе между Танчинцем и Корецкой начали говорить еще в 2023 году, после того, как стало известно, что певец развелся с женой Анной Стефанской. Долгое время они никак не комментировали личную жизнь и все же в 2024-м решили официально заявить о том, что находятся в отношениях.

Уже в июле 2025 года пара решила поделиться с фанатами радостной новостью – Сергей Танчинец сделал любимой предложение руки и сердца. Юлиана Корецкая показала романтические фотографии, где продемонстрировала на камеру кольцо на безымянном пальце.

Вскоре после этого по сети начала распространяться информация, якобы влюбленные отгуляли свадьбу. Отмечалось, что Танчинец и Корецкая держали церемонию в секрете, чтобы не привлекать лишнего внимания.

До сих пор артист и пиарщица никак не комментировали подобные предположения, однако время от времени в их соцсетях появлялись намеки на изменения в личной жизни. В ноябре Юлиана Корецкая поделилась кадрами с возлюбленным, на которых можно было увидеть обручальное кольцо на его безымянном пальце.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу, от которого родила третьего ребенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!