Сергей Танчинец и пиарщица группы 'Без обмежень' публично подтвердили свой роман: кто такая Юлиана Корецкая. Фото

Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец и его пиарщица Юлиана Корецкая официально подтвердили свой роман, о котором давно ходят слухи. По случаю 42-го дня рождения артиста его избранница написала трогательный пост-признание.

Она назвала любимого "героем своего фильма" и показала несколько теплых совместных кадров. Пост появился в Instagram Юлианы Корецкой.

"Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь", – говорится в поздравлении.

Впервые о романе Танчинца с пиарщицей заговорил сплетник Богдан Беспалов. По его информации, Юлиана была замужем, когда летом 2023 года между ней и музыкантом возникла симпатия. Это, вероятно, произошло на съемках клипа на песню "Дым".

Танчинец долго не комментировал сплетни, пока в апреле не признался, что действительно влюбился и много времени проводит с загадочной женщиной.

"Моя любимая всегда со мной и в моем сердце. Но больше я не комментирую личную жизнь", – отвечал журналистам артист.

Две недели назад он сам рассекретил отношения, опубликовав фото с Юлианой из Одессы, где влюбленные держались за руки. Впрочем, это еще не являлось официальным подтверждением романа между ними.

Напомним, в сентябре 2023 года Танчинец заявил о разводе с супругой Анной Стефанской. Через несколько дней супруги должны были праздновать годовщину – 15 лет их брака. У экс-влюбленных осталось двое детей.

Ранее OBOZ.UA писал, что певец Виталий Козловский женился на пиарщице и показал их совместного сына.

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