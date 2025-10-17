Тяжелобольная Брижит Бардо перенесла операцию на 92 году жизни: появились тревожные новости о состоянии секс-символа ХХ века

Состояние здоровья легендарной французской актрисы и модели Брижит Бардо сильно ухудшилось. Из-за сложного недуга 91-летняя знаменитость, которая была секс-символом ХХ века, попала в больницу где перенесла операцию.

Видео дня

Соответствующая информация появилась на сайте издания Nice-Matin. Сейчас диагноз актрисы не разглашают, однако известно, что она находится под наблюдением медиков уже три недели.

Несмотря на проведение хирургического вмешательства, состояние Брижит Бардо вызывает беспокойство. И все же ожидается, что ее выпишут из больницы в ближайшие дни.

Стоит отметить, что несколько лет назад модель госпитализировали из-за острой дыхательной недостаточности. На этот раз могло произойти обострение болезни.

Что известно о Брижит Бардо

Актриса родилась 28 сентября 1934 года в столице Франции – Париже. Ее воспитывали в довольно строгих религиозных традициях. Что интересно, в детстве Брижит Бардо не считалась красивой, ведь имела аллергические высыпания и проблемы со зрением, из-за которых постоянно носила специальные очки. Все комплексы и застенчивость она смогла преодолеть, когда начала заниматься балетом.

Впервые француженка заявила о себе как о модели в 1949 году. Она снялась для журнала Elle. Тогда Брижит Бардо привлекла к себе внимание режиссера Роже Вадима, поэтому ее пригласили на пробы. Звезда дебютировала в индустрии кино в 1952-м в ленте "Нормандская дыра".

С того момента карьера актрисы резко пошла вверх. Она снялась в 48 лентах, украсила обложки большого количества глянцев и даже получила номинацию на британскую премию BAFTA. Однако в середине 1970-х Брижит Бардо решила кардинально "перевернуть" свою жизнь. Она покинула съемочные площадки и основала фонд защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". Француженка активно борется за права четвероногих.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский священник, который имеет миллион фанатов, попал в больницу и раскрыл свой диагноз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!