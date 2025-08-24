Променяли сцену на оружие: 10 звездных мужчин, которые защищают независимость Украины

Сегодня, 24 августа, украинцы празднуют важный государственный праздник – День Независимости. Ровно 34 года назад Украина стала самостоятельным государством, что, как видим, до сих пор не дает покоя стране-агрессору России, поэтому она развязала жестокую войну. 24 февраля 2022-го большое количество украинцев приняли решение кардинально изменить свои жизни и взять в руки оружие. Исключением не стали и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Немало знаменитостей не побоялись променять сцену на поле боя, поэтому мобилизовались в ряды ВСУ и отстаивают независимость Родины. OBOZ.UA расскажет о десяти звездных мужчинах, которые защищают Украину от оккупантов.

Игорь Ласточкин

19 февраля 2025 года звезда "Квартала 95" сообщил поклонникам, что пополнил ряды Вооруженных сил Украины. Он обнародовал фотографию с оружием и своим военным билетом.

Известно, что Игорь Ласточкин стал частью 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр". Он с побратимами выполняет задания на Донбассе.

Даниэль Салем

Телеведущий и актер добровольно стал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны. Он проходит службу в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" и имеет позывной "Сойер". Даниэль Салем полностью отдался военному делу, поэтому закрыл свои успешные рестораны в Одессе. Однако все же знаменитость пытается находить время для участия в создании различных проектов, чтобы поддерживать психологическое равновесие.

Тамерлан

После начала большой войны певец присоединился к теробороне, а со временем пополнил ряды ВСУ. Тамерлан не хочет раскрывать, чем именно занимается в армии, только отмечал, что его деятельность связана с аэроразведкой.

Александр Ярмак

YARMAK стал одним из первых отечественных артистов, которые после 24 февраля 2022 года прекратили концертную деятельность. Он добровольцем мобилизовался в армию. Недавно рэпер раскрыл, что сейчас командует технологическим подразделением DARKNODE в составе 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ, которое занимается противодействием вражеским дронам и техническим обеспечением аэроразведки. В частности, в течение всего периода службы YARMAK неоднократно подчеркивал важность культурного "фронта".

Гарик Бирча

После 24 февраля 2022 года отказался от привычного образа жизни и Гарик Бирча. Актер присоединился в ряды ВСУ, а сейчас служит в 10-м Отдельном штурмовом полку, бойцы которого выполняют задачи на Курщине. Он довольно редко появляется на публике, а к творческой карьере планирует вернуться, когда на Родине наступит мир.

Владимир Ращук

Актер начал бороться за независимость родной страны с первых дней полномасштабного вторжения. Он пошел на войну добровольцем, а сейчас является офицером управления батальоном "Свобода" Национальной гвардии Украины. Он участвовал в боях за Северодонецк, во время которых получил ранения и контузии.

Дмитрий Дикусар

Более трех лет служит в рядах ВСУ и танцовщик Дмитрий Дикусар. Знаменитость не раскрывает подробностей относительно того, чем именно занимается на фронте и довольно редко выходит на связь с поклонниками.

Алексей Тритенко

Присоединился к армии с начала полномасштабной войны и актер Алексей Тритенко, однако сначала скрывал эту информацию. Официально о своей мобилизации звезда сообщил в начале 2024 года. Он присоединился к 206-му отдельному батальону территориальной обороны. Сейчас Тритенко проходит службу в составе 112-й отдельной бригады ТрО ВСУ, а его звание – младший сержант.

Олег Сенцов

Режиссер публично заявил, что стал на защиту Родины от врагов 14 марта 2022 года. Сначала он проходил службу в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" как командир взвода, а позже пошел на повышение – стал командиром штурмовой роты. Олег Сенцов неоднократно принимал участие в ожесточенных боях на самых горячих направлениях, во время которых получал ранения.

Сергей Чирков

Участник "Подпольного стендапа" принял решение мобилизоваться в ряды ВСУ в прошлом году. Он служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем NEMESIS. Задача Сергея Чиркова в армии заключается в анализе, накоплении и систематизации информации.

