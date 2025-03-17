Актер и военный Даниэль Салем признался, почему закрыл свои успешные рестораны в Одессе

Актер, телеведущий и военный Даниэль Салем, после начала большой войны вставший на защиту Родины, признался, что прекратил деятельность своих популярных ресторанов в Одессе из-за службы в рядах ВСУ. По его словам, бизнес всегда был для него не о заработке, а о возможности заниматься тем, что соответствует зову сердца.

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Об этом шоумен рассказал в интервью "Люксу ФМ". Известно, что в Одессе ему принадлежали сразу несколько успешных заведений, в том числе Bourbon, Central Bar, Amsterdam, Scotch&Soda, Pink Elephant, Vanity, "Устричная", а также барбершоп "Преображенский". Они пользовались популярностью среди одесситов и гостей города, однако с началом полномасштабного вторжения актер решил сосредоточиться на защите Украины.

"Все очень просто. Я отдался военному труду. А потом как-то понял, что единственное, к чему я хочу возвращаться, когда приезжаю в отпуск, – это съемки, которые снова возвращают меня в детские мечты. Если есть люди, которые знают меня давно, они понимают: я не о заработке. Я о том, чтобы делать то, что подсказывает сердце", – признался Даниэль Салем.

Несмотря на службу в рядах ВСУ, Даниэль Салем не покидает и творчество. Он продолжает участвовать в съемках кино и работать телеведущим, хотя, по его словам, делает это минимально и только для того, чтобы поддерживать психологическое равновесие.

"Ты знаешь, как снимается кино, ты в этом бизнесе. Это восемь дней. Восемь дней с 365 дней. Я снялся и поехал назад (на фронт. – Ред.). Что касается ведущего на М1, это один день: я приехал в 7 утра и поехал в 11 вечера. И мы сняли на несколько недель вперед. Я это делаю бесплатно. Это поддерживает мою кукуху, менталку. Просто чувствовать себя нужным, что я еще что-то могу, что когда все закончится, я могу вернуться к этому делу", – добавил шоумен.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даниэль Салем поделился трогательным видео со своей дочерью Сантой-Луной. Из-за полномасштабного вторжения его бывшая жена и наследница проживают за границей, поэтому он может видеться с девочкой только дважды в год.

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