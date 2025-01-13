Появилось новое фото Гарика Бирчи, который служит в ВСУ на Курщине: как изменился 'Виталька' и когда он вернется к творчеству

В сети появились новые кадры с Украинским актером и юмористом Гариком Бирчей, который стал любимцем аудитории благодаря талантливой игре в сериале "Виталий", а после начала полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ. 50-летний артист показался в военной форме вместе с собратьями.

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Соответствующее фото появилось на Instagram-странице Армия FM. 50-летний артист дал интервью для военной радиостанции, где признался, что сильно скучает по своей творческой карьере и планирует к ней вернуться, когда на Родине наступит мир.

В настоящее время Гарик Бирча служит в 210-м Отдельном штурмовом полку, бойцы которого выполняют задачи на Курщине. В ходе разговора знаменитость отметил, что не может раскрывать слишком много деталей о деятельности защитников в этом направлении. Однако он все же поделился: недавно их подразделение уничтожило более 50 врагов.

Кроме того, Гарик Бирча рассказал, что его общение с собратьями происходит на равных. Он всегда пытается удачно пошутить, чтобы поднять им настроение, или поддержать в сложное время.

"Творчество пока на паузе. Единственное, что я сделал за эти времена, это написал несколько стихов и песню создали, которая называется "Берлинго 210". Ну, а когда будет уместно, скажем так, я с удовольствием возобновлю свою карьеру. Не знаю, в какую сторону она пойдет, но, конечно, я соскучился и по актерству, и по эстраде, и за зрителем, и надеюсь, так оно и будет. Но это нужен на нашей земле мир, справедливый мир, чтобы мы все жили только в приподнятом настроении и в абсолютном ощущении счастья. Вот это будет для меня счастьем", – рассказал бывший судья "Лиги Смеха".

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